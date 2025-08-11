12 godina je kljukali lekovima i operisali bez potrebe: Onda su ustanovili da je problem sve vreme bio u porodičnoj kući (VIDEO)

Laura Šefer iz Pensilvanije provela je više od decenije u borbi sa nizom bolnih i iscrpljujućih simptoma, ne sluteći da je pravi uzrok sve vreme bio oko nje – i u njoj. Tek nakon niza pogrešnih dijagnoza, nepotrebnih operacija i godina fizičke i psihičke patnje, otkrila je da je njeno zdravlje uništavalo trovanje buđi.

Kako je sve počelo?

Priča počinje 2012. godine, kada je Laura, tada u ranim dvadesetim, započela novu životnu etapu – uselila se u više od 100 godina staru farmu i stupila na novo radno mesto. Iako je bila puna entuzijazma, radost je ubrzo zasenjena prvim simptomima: osećajem sličnim urinarnoj infekciji (bez prisustva infekcije), neobjašnjivim povišenim temperaturama, hroničnim umorom i mentalnom maglom.

Često je dobijala virusne infekcije, a opšti osećaj slabosti pripisivala je stresu, novom poslu i "realnosti života". Međutim, simptomi su se samo delimično povukli nakon što je napustila staru farmu, a zdravstveno stanje nastavilo da se pogoršava.

Promenila je farmu, postalo je još gore

Tokom narednih godina Laura je više puta menjala mesto boravka, rodila decu, dojila, menjala poslove – ali joj je telo sve teže funkcionisalo. Nakon preseljenja na novu farmu 2018. godine, simptomi su eksplodirali. Lista tegoba obuhvatala je iscrpljujuće menstrualne cikluse, rektalna krvarenja, jake bolove u stomaku, dijareju, lupanje srca, izražene alergijske reakcije na hranu, otežano disanje, gubitak telesne mase i niz neuroloških problema.

Bila je na pregledima kod urologa, kardiologa, gastroenterologa, ginekologa, ali niko nije uspeo da poveže sve simptome u jednu celinu. Prošla je kroz dva kolonoskopijska pregleda, endoskopiju, magnetske rezonance, CT skenere, ultrazvuke, laboratorijske analize, hormonske panele, operaciju uklanjanja endometrioze, pa čak i histerektomiju i uklanjanje slepog creva.

- Duboko žalim zbog histerektomije. Lekari su verovali da su moji simptomi posledica endometrioze i adenomiotičnih promena, ali rezultati operacije nisu potvrdili očekivanja. Osim što nije rešila problem, operacija je pogoršala hormonski disbalans - priznaje Laura danas



Propisivani su joj antibiotici, beta-blokatori, hormonski preparati, dodaci ishrani i posebne dijete – ali olakšanje nikada nije došlo.

Pitanje lekara koje je promenilo sve

Tek u jesen 2024. godine, tokom jednog od najtežih pogoršanja, njen funkcionalni lekar postavio je pitanje koje niko pre njega nije postavio: Gde ste bili poslednjih dana? Kada je pomenula da je boravila u porodičnoj kući staroj 200 godina, lekar je predložio testiranje na prisustvo mikotoksina – otrovnih supstanci koje luče određene vrste buđi.

Rezultati su bili šokantni: svi glavni mikotoksini bili su ekstremno povišeni. Eksperimentisala je nekoliko meseci, izbegavajući sve potencijalne okidače osim boravka u kući i štali. Simptomi su se vraćali gotovo odmah po ulasku u te prostore. Stručnjaci veruju da je izloženost počela još u prvoj staroj kući pre 12 godina, kada je udisanjem spora došlo do kolonizacije buđi u njenom telu, a život na farmi sa stajama, senom i životinjskom posteljinom dodatno je pogoršao problem.

Prema rečima dr Ehsana Alija, interniste i gerijatrijskog specijaliste iz Beverli Hilsa, trovanje buđi "godinama ostaje ispod radara" jer simptomi liče na brojne druge bolesti – od autoimunih poremećaja do anksioznosti.

- Ako lekar ne postavi ciljana pitanja o životnom okruženju, vlažnim prostorijama, mirisu na vlagu ili ranijem prisustvu buđi, šansa da se na vreme prepozna uzrok gotovo ne postoji - kaže dr Ali.

Promenila život iz korena

Od trenutka kada je saznala pravu dijagnozu, Laura je izbacila sve izvore buđi iz svog života: prestala je da ulazi u štalu, ugradila pročistače vazduha i odvlaživače, prešla na ishranu punu sveže i čiste hrane, a kuću održava tako da bude potpuno suva i provetrena. Rezultati su zadivljujući – tri meseca nije imala ni jedno rektalno krvarenje, mentalna jasnoća se vratila, a energija joj se značajno poboljšala.

- Prvi put posle toliko godina osećam da kontrolišem svoje zdravlje - kaže Laura.

Oporavak će, međutim, trajati, jer je telo godinama bilo izloženo toksinima. Uprkos tome, napredak koji je postigla naziva "neverovatnim" i veruje da će povratiti život koji joj je buđ oduzela. Laura danas svoju priču deli na društvenim mrežama (@back.acre.iron na TikToku), a njeni video-snimci beleže stotine hiljada pregleda. Povezala se sa mnogima koji prolaze kroz slična iskustva, a njen cilj je da ljudima skrati put do prave dijagnoze.

Autor: D.B.