Fijasko u jednoj od najpopularnijih turističkih zemalja sveta: Prazne plaže, evo gde su svi pobegli!

Broj turista u Italiji zbog visokih cena i vrućina ove godine znatno opao.

Iako i sami Italijani biraju odmor unutar zemlje, rezultati sezone su poražavajući.

Italija je jedna od omiljenih destinacija turista, ali njena privlačnost izgleda da polako opada. Prema podacima upravljača italijanskih autoputeva, samo tokom ovog vikenda kretalo se skoro 13 miliona vozila, ali turistički sektor i dalje nije zadovoljan ovogodišnjom letnjom sezonom.

I dok se kako Italijani, tako i strani turisti žale na poskupljenja, nemilosrdna vrućina možda je jedan od razloga pada turizma. Pored toga, meteorolozi najavljuju da će seldeće nedelje temperature gotovo dostići 40 stepeni u Firenci, na Pijemontskoj niziji, oblastima koje gledaju na Tirensko more, na ostrvu Sardiniji, kao i duž jadranske obale.

Savez hotelskih radnika Federalberghi procenjuje da oko 36 miliona Italijana uzimaju odmor od juna do septembra i da oko 88 odsto njih biraju odmor unutar zemlje. Ipak, sezona nije donela očekivane rezultate.

Bernabo Boka, predsednik Federalberghija, objašnjava da su klimatske promene razlog što mnogi sada izbegavaju letnje mesece za putovanja ili biraju planine umesto plaža. Dodaje da italijanski turizam oseća i posledice smanjenog broja američkih turista, koji su ove godine za 20 odsto manji nego prošle.

Ne treba zaboraviti ni visoke cene

Prema podacima udruženja plaža sa naplatom Assobalneare, u julu je prodato više od 20 odsto manje ulaznica za plaže i bazene nego prošle godine. Prazne ležaljke mogu se videti na plažama Ligurije i Riminija.

Rikardo Padovano, predsednik udruženja vlasnika plaža u Peskari, rekao je u intervjuu za dnevnik "La Repubblica" da su u julu imali 25 odsto manje posetilaca u odnosu na prošlu godinu. U debatu su se uključili i poznati Italijani, koji su istakli da prazne plaže pokazuju da su upravnici preterali sa cenama. S druge strane, udruženje za zaštitu potrošača Altroconsumo tvrdi da su cene u turizmu porasle svega pet odsto u odnosu na prošlu godinu.

Dve ležaljke 212 evra

Cena za jedan suncobran i dve ležaljke na nedeljnom nivou prosečno iznosi 212 evra, dok je 2021. ta usluga koštala 182 evra.

Uzimajući u obzir sve troškove, porodica sa dvoje dece potroši više od 6500 evra za nedeljni odmor na moru. Altroconsumo navodi da zbog toga više od 40 odsto Italijana može priuštiti odmor od tri do pet dana.

Italija je prošle godine bila peta najposećenija turistička destinacija na svetu, privukavši 57,8 miliona međunarodnih turista, ali već su se prošle godine pojavili znakovi usporavanja – broj posetilaca porastao je samo 1,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu, za razliku od Španije, Grčke i Turske koje su zabeležile rast veći od 10 odsto.

