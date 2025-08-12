APOKALIPSA U GRČKOJ! 82 požara za 24 sata, vatra guta SVE PRED SOBOM - Vatrogasci nemoćni, jak vetar im otežava gašenje (VIDEO)

Požari nastavljaju da pustoše Grčku, gašenje otežava jak vetar koji dostiže brzinu od oko 80 kilometara na sat.

U regionu Ahaia, vatra je progutala kuće, industrijske objekte i maslinjake, dok su stanovnici evakuisani iz ugroženih područja. Situacija je kritična i u drugim delovima zemlje, uključujući Zakintos, Hios i Kefaloniju.

Vetar otežava gašenje požara

Požari u Grčkoj ozbiljna su pretnja po ljudske živote, imovinu i prirodno okruženje. U poslednja 24 sata zabeleženo je čak 82 požara, od kojih su 23 još uvek aktivna. Najveći požar trenutno je u regionu Flogeraika u Ahaiji, gde su uništeni domovi i industrijski objekti

U istoj oblasti, požari su zabeleženi i u naseljima Glavkos i Platan, pri čemu je jedan od njih lokalizovan, dok drugi i dalje preti naseljenim mestima.

Na ostrvu Hios, evakuacija je u toku, a 63 osobe su već spasene sa plaža Limnija i Agia Markela.

- Izgorelo je četiri do pet kuća - izjavio je predsednik Agios Stefanos za grčku televiziju SKAI, naglašavajući razmere katastrofe.

Jedan 41-godišnji muškarac prebačen je u bolnicu sa lakšim opekotinama, dok su još dve osobe hospitalizovane zbog problema sa disanjem. Evakuacije su u toku, a stanovnici pogođenih područja primaju upozorenja putem sistema 112.

Vatrogasne ekipe ulažu maksimalne napore da stave požare pod kontrolu, ali jak vetar otežava situaciju.

Autor: D.B.