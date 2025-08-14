AKTUELNO

Policija motornom testerom teško ranila čoveka tokom pokušaja hapšenja u Roterdamu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Roterdamska policija teško je ranila jednog muškarca udarivši ga motornom testerom koju je koristila kako bi upala u kuću dok su pokušavali da uhapse drugog muškarca koji je bio osumnjičen za pljačku uz upotrebu oružja.


Povređenog muskarca je na licu mesta zbrinulo medicinsko osoblje koje je bilo sa policijom, a zatim ga je prebacilo u bolnicu u kritičnom stanju, prenosi NL Tajms, dodajući da je 18-godišnji osumnjičeni uhapšen na licu mesta.

Portparol policije potvrdio je da je povreda nastala oko 6 ujutro kada policija nije mogla da otvori vrata koristeći udarač.

"Policija nije želela da koristi eksplozive, pa je korišćena motorna testera. U tom trenutku, stanovnik, a ne osumnjičeni, bio je iza vrata," rekao je portparol.

Istraga još uvek ne zna zašto je muškarac bio iza vrata ili da li je pokušavao da ih otvori, a njegovo trenutno stanje nije poznato.

