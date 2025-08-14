Tramp se oglasio iz Bele kuće i poslao poruku: Ako sastanak prođe kako treba, rat u Ukrajini...

Predsednik SAD Donald Tramp obratio se naciji na konferenciji za medije u Beloj kući, ističući da je važno da se rat u Ukrajini okonča što je bezbednije moguće za sve strane.

„Potrošili smo više od 350 milijardi dolara za rat u Ukrajini i nećemo trošiti ništa više. Stotine hiljada ljudi je stradalo. Za početak želimo samo da spasimo živote ruskih i ukrajinskih vojnika, jer rakete lete svakog dana. Samo prošle nedelje je ubijeno više od 7.000 ljudi“, rekao je Tramp.

Predsednik je naglasio da SAD ne plaćaju troškove oružja za Ukrajinu: - Najbitnije je da mi ne plaćamo ništa u Ukrajini, sve što je nabavljeno plaćeno je 100 posto od NATO. NATO plaća oružje, a oni znaju da pravimo najbolje oružje na svetu. Nama NATO čak duguje dve milijarde dolara, očekujemo ček.

Tramp je komentarisao i svoj stav prema ratu.

- Ovo nije moj rat, ovo je Bajdenov rat. Kao što sam rekao, da sam ja bio na vlasti, taj rat ne bi počeo. Najvažnije je da ne trošimo nikakve pare, ali da spašavamo živote - naglasio je Tramp.

Predsednik je govorio i o predstojećim sastancima.

- Čeka nas veliki sastanak koji će biti važan i za Rusiju i za nas, ali najbitniji za nas jer ćemo spasiti mnoge živote. Ovaj sastanak nije toliko bitan koliko će biti sledeći, gde se nadam da će biti prisutni ja, Putin, Zelenski i neko od predstavnika Evrope - rekao je Tramp.

Na pitanje da li smatra da Putin ima prednost na predstojećem sastanku, Tramp je odgovorio: - Čuo sam vesti koje CNN prenosi o Putinovoj prednosti. On dolazi u našu zemlju, inače bi bilo normalno da kažu drugačije. Mislim da Putin želi da vidi rešenje sukoba, a s obzirom na to da sam ja predsednik, ne želi da se zeza sa mnom - rekao je Tramp.

Tramp je odbacio mogućnost smanjenja NATO trupa u Evropi radi dogovora sa Rusijom, ali je dodao da bi eventualno razmotrio takvu opciju: - To još nije stavljeno pred mene, ali bih razmislio o tome.

Predsednik je precizirao i cilj sastanka.

- Za sutra je plan samo da postavim sto za sledeći sastanak koji bi trebalo da se dogovori vrlo brzo. Nadam se da će se desiti i na Aljasci, kao i sada, jer stvari čini dosta lakšim. Biće vrlo interesantno jer znamo gde se nalazimo. U prvih pet minuta ćemo znati da li je sastanak dobar ili loš, a ako bude dobar, završimo sa ovim ratom vrlo uskoro - zaključio je Tramp.

Autor: S.M.