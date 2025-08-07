Zelenski: Ukrajina i Nemačka saglasne, rat treba da se okonča što pre

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, saopštio je da je razgovarao sa nemačkim kancelarom, Fridrihom Mercom, ističući da Kijev i Berlin dele stav da rat u Ukrajini mora da bude okončan što je pre moguće, uz dostojanstven i pravedan mir.

"Parametri okončanja ovog rata oblikovaće bezbednosni pejzaž Evrope u decenijama koje dolaze. Rat se odvija u Evropi, Ukrajina je njen sastavni deo i već smo u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Stoga Evropa mora učestvovati u relevantnim procesima", naveo je ukrajinski predsednik u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da su tokom razgovora usaglašeni stavovi Ukrajine i Nemačke, kao i da je dogovoreno da se komunikacija nastavi.

Zelenski je najavio da će se danas održati onlajn sastanak savetnika za bezbednost iz Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem da se usaglase zajednički stavovi.

Prema njegovim rečima, razmatrani su i različiti mogući formati sastanaka na najvišem nivou, uključujući dva bilateralna i jedan trilateralni, koji bi mogli da doprinesu uspostavljanju mira.

"Ukrajina se ne boji sastanaka i očekuje isti hrabar pristup i sa ruske strane. Vreme je da se rat završi. Zahvalan sam svima koji pomažu", zaključio je Zelenski.