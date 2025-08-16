AKTUELNO

PRVA ZVANIČNA REAKCIJA MOSKVE Putin napustio Aljasku, pa stigle ocene: Evo šta misle o sastanku sa Trampom

Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson

Nakon što je američki predsednik Donald Tramp dao intervju za FOX News u kojem je detaljnije otkrio ekskluzivne detalje u vezi sa sastankom s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, stigla je i prva zvanična reakcija Moskve na samit na Aljasci.

U ime kabineta Vladimira Putina, govorio je njegov portparol Dmitrij Peskov. Peskov je sastanak Putina i Trampa ocenio kao "veoma pozitivan".

Objašnjavajući zašto dvojica lidera nisu odgovarala na pitanja novinara nakon razgovora, Peskov je rekao da su obojica "dali iscrpne izjave", te da za tim nije bilo potrebe, izvestila je ruska novinska agencija RIA Novosti.

- Razgovor je zaista bio veoma pozitivan, i oba lidera su to istakla. Ovo je vrsta razgovora koja nam omogućava da odlučno krenemo putem zajedničkog traženja opcija za mirovno rešenje - zaključio je Peskov.

TRAMP PUTINU U RUKE PREDAO MELANIJINO PISMO! Zvaničnici Bele kuće otkrili za Rojters šta se desilo na samitu na Aljasci

Autor: A.A.

