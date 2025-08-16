TRAMP PODRŽAVA PUTINOV PLAN?! Zelenski je na potezu, sve može biti ekspresno rešeno

Američki predsednik Donald Tramp podržava plan za okončanje rata, prema kojem bi Ukrajina ustupila deo svoje teritorije Rusiji, uključujući i područja koja nisu pod ruskom okupacijom, javlja Njujork tajms, pozivajući se na dva visoka evropska zvaničnika.

Prema pisanju lista „Tajms“, nakon sastanka sa Vladimirom Putinom, Tramp je evropskim liderima rekao da veruje da se mir može brzo postići „ako Zelenski pristane da preda ostatak Donbasa Rusiji, uključujući i ona područja koja nisu okupirale ruske snage“.

Zauzvrat, Putin bi, tvrdi „Njujork tajms“, pristao na prekid vatre duž trenutnih linija fronta i dao pisano obećanje da neće napasti Ukrajinu ili druge evropske zemlje.

Podsetimo, Donbas obuhvata dve istočnoukrajinske oblasti: Donjecku i Lugansku. Od početka rata, Rusi su okupirali skoro ceo Lugansk i oko 70% Donjecka, dok 30% i dalje drže Ukrajinci.

Tramp će razgovarati o planu sa Volodimirom Zelenskim u ponedeljak u Beloj kući, a na sastanak su pozvani i evropski lideri.

Ovo predstavlja preokret u odnosu na ranije Trampove zahteve za trenutni prekid vatre. Fajnenšel tajms je ranije danas objavio da je Putin u razgovoru na Aljasci zatražio od Trampa da preda Donjecku oblast Ukrajini kao uslov za kraj rata, uz obećanje da će zamrznuti front u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti.

Autor: Marija Radić