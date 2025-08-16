AKTUELNO

Svet

Poznato ŠTA TRAŽI PUTIN DA BI OKONČAO RAT U UKRAJINI: Trampu se žuri, Zelenski strahuje

Izvor: Kurir.rs/Telegraph.co.uk

Vladimir Putin je rekao Donaldu Trampu da bi okončao rat ako Ukrajina preda region Donjeck Rusiji, otkriva "Telegraph".

Ruski predsednik je naveo da bi napravio nespecificirane teritorijalne ustupke u korist Kijeva u zamenu za kontrolu nad istočnom oblašću bogatom mineralima.

Prema izveštajima, ti ustupci mogli bi da se odnose na male delove teritorije koje Rusija kontroliše u Sumiju i Harkovu, dok bi frontovi na jugu Ukrajine ostali zamrznuti.

Njegovi zahtevi su izneti od strane američkog predsednika tokom razgovora sa Volodimirom Zelenskim, predsednikom Ukrajine, i grupom evropskih lidera nakon njihovog susreta u Aljasci.

Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson

Detalji mirovnog samita u Enkoridžu dodatno će pojačati strahovanja da će Zelenski biti pod pritiskom da preda teritoriju i prihvati brojne ruske zahteve kao deo Trampove žurbe da okonča rat.

"Tramp želi da se ovo završi što pre, i mislim da neće dugo trajati", rekao je jedan evropski zvaničnik za "Telegraph".

Zelenski je jasno stavio do znanja da nije spreman da razgovara o predaji teritorija koju Rusija još ne kontroliše kao deo bilo kakvog mirovnog sporazuma.

pročitajte još

TRAMP PODRŽAVA PUTINOV PLAN?! Zelenski je na potezu, sve može biti ekspresno rešeno

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Rusija

#SAD

#Vladimir Putin

#Volodimir Zelenski

