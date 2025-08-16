Poznato ŠTA TRAŽI PUTIN DA BI OKONČAO RAT U UKRAJINI: Trampu se žuri, Zelenski strahuje

Vladimir Putin je rekao Donaldu Trampu da bi okončao rat ako Ukrajina preda region Donjeck Rusiji, otkriva "Telegraph".

Ruski predsednik je naveo da bi napravio nespecificirane teritorijalne ustupke u korist Kijeva u zamenu za kontrolu nad istočnom oblašću bogatom mineralima.

Prema izveštajima, ti ustupci mogli bi da se odnose na male delove teritorije koje Rusija kontroliše u Sumiju i Harkovu, dok bi frontovi na jugu Ukrajine ostali zamrznuti.

Njegovi zahtevi su izneti od strane američkog predsednika tokom razgovora sa Volodimirom Zelenskim, predsednikom Ukrajine, i grupom evropskih lidera nakon njihovog susreta u Aljasci.

Detalji mirovnog samita u Enkoridžu dodatno će pojačati strahovanja da će Zelenski biti pod pritiskom da preda teritoriju i prihvati brojne ruske zahteve kao deo Trampove žurbe da okonča rat.

"Tramp želi da se ovo završi što pre, i mislim da neće dugo trajati", rekao je jedan evropski zvaničnik za "Telegraph".

Zelenski je jasno stavio do znanja da nije spreman da razgovara o predaji teritorija koju Rusija još ne kontroliše kao deo bilo kakvog mirovnog sporazuma.

Autor: Marija Radić