AKTUELNO

Svet

Veliki šumski požar u grčkom regionu Ahaja: Gasi ga devet aviona i helikoptera

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Thanassis Stavrakis ||

Veliki šumski požar, koji je danas izbio u oblasti Livadi Kalavrita u grčkom regionu Ahaja, i dalje gori, a brojne vatrogasne ekipe nastoje da ga ugase uz pomoć devet aviona i helikoptera za gašenje, prenose grčki mediji.

Broj vatrogasaca u tom području je povećan, pa tako požar sada gase 39 pripadnika vatrogasne službe i dve grupe gorske službe spasavanja, kao i devet vatrogasnih vozila, uz podršku pet aviona i četiri helikoptera, preneo je Katimerini.

Lokalnim stanovnicima je tokom popodneva poslata sms poruka kojom su upozoreni na šumski požar u regionu Ahaje i pozvani da ostanu na oprezu i prate instrukcije nadležnih.

Prema navodima vatrogasne službe, trenutno nema opasnosti da će se vatra približiti stambenim zonama.

pročitajte još

Poznato ŠTA TRAŽI PUTIN DA BI OKONČAO RAT U UKRAJINI: Trampu se žuri, Zelenski strahuje

Autor: Marija Radić

#Grčka

#Požar

#Vatrogasci

#gašenje požara

#šumski požar

POVEZANE VESTI

Svet

Požar na grčkom ostrvu Serifos pod kontrolom (FOTO+VIDEO)

Svet

STRAVIČAN POŽAR U PARIZU: Gori osmospratnica! Vatru gasi 180 vatrogasaca (VIDEO)

Svet

Veliki požar u kampu u Grčkoj: Evakuisano više od 50 dece, poslato pojačanje vatrogascima

Region

BUKTI POŽAR U SREBRENICI, OČEKUJE SE DOLAZAK POMOĆI IZ SRBIJE: Helikopterski servis Republike Srpske već gasi šumski požar (VIDEO)

Svet

Toplotni talas u Grčkoj: Požar izbio na Olimpu, u gašenju pomažu i avioni

Hronika

Crni dim se nadvio nad gradom! Veliki požar izbio u fabrici u Požarevcu, vatrogasci se bore sa stihijom više od sat vremena (FOTO+VIDEO)