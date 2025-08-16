Drama na nebu: Zapalio se motor aviona sa 250 putnikam (VIDEO)

Požar je izbio na motoru aviona nemačke aviokompanije "Condor", koji je poleteo sa Krfa ka Dizeldorfu.

Prema navodima ERT-a, avion tipa Boing 757 sa oko 250 putnika poleteo je sa ostrva u subotu popodne, kada je iz za sada nepoznatog razloga tokom leta izbio požar na motoru.

Avion se tada nalazio na visini od oko 460 metara, kada se zapalio desni motor, koji su piloti odmah isključili.

Zatim je, prema dostupnim informacijama, avion izvršio "recikliranje" - skrenuo je udesno i nastavio da leti paralelno sa pistom za poletanje i sletanje. Nakon toga uputio se severozapadno od Krfa, na visini između 1.830 i 2.440 metara ka aerodromu u Brindiziju u Italiji, gde je i sleteo.

Prema istom izvoru, stanovnici grada Krfa rekli su da su jasno videli motor aviona. Dok je letelica preletala iznad luke u Krfu, građani i posetioci čuli su zapanjujuće snažan prasak.

Iako je u početku aerodrom na ostrvu bio pripremljen za vanredno sletanje, piloti su ipak odlučili da avion spuste u Italiji.

