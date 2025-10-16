AKTUELNO

Svet

TEŠKO STANJE U UKRAJINI: Kijev uvodi vanredne restrikcije struje širom zemlje

Izvor: Kurir.rs/Index, Foto: Tanjug AP/Kateryna Klochko (STR) ||

Vanredni prekidi struje uvedeni su širom svih regiona Ukrajine kao odgovor na nedavne ruske napade na energetsku infrastrukturu.

Državni operater prenosa električne energije, Ukrenergo, objavio je vest na Telegramu, dok je ukrajinsko ministarstvo energetike pozvalo potrošače da „racionalno koriste struju, jer to pomaže u smanjenju opterećenja sistema“.

Rusija, koja je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, često je pojačavala napade na ukrajinska energetska postrojenja kako se zima približava. Prošle nedelje, raketni i napadi dronova izazvali su nestanak struje u Kijevu i osam drugih regiona.

Govoreći u Briselu na sastanku ministara odbrane NATO-a ove nedelje, ukrajinski ministar odbrane Denis Šmigalj rekao je da se njegova zemlja sprema za „veoma tešku, veoma izazovnu zimu“.

Autor: A.A.

#Kijev

#Struja

#Ukrajina

#prekidi struje

#vanredne restrikcije

POVEZANE VESTI

Svet

RUSIJA IZVRŠILA MASOVNI RAKETNI NAPAD NA UKRAJINU - Krstarećim raketama sravnjene termo i hidroelektrane i skladišta gasa

Svet

IZVEDEN SNAŽAN NAPAD NA UKRAJINU! Ima mrtvih i ranjenih! Šahedi se obrušili na gradove širom zemlje!

Svet

'PUTIN JE NAMERNO IZABRAO BOŽIĆ' Zelenski besan nakon ogromnog ruskog napada na Ukrajinu: Šta može biti NELJUDSKIJE?

Svet

BORBA SE NASTAVLJA: Ekspolozije odjekuju Kijevom, pokrenut novi RAKETNI NAPAD! (VIDEO)

Svet

Bombardovan rodni grad Zelenskog: IMA MRTVIH I RANJENIH! (FOTO+VIDEO)

Svet

OGLASIO SE ZELENSKI NAKON RUSKOG MASOVNOG NAPADA: Potrebno nam je više PVO sistema