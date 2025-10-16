AKTUELNO

Svet

Putin u razgovoru sa Trampom naglasio zainteresovanost za MIRNO REŠENJE: Oglasio se pomoćnik ruskog predsednika

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednik Rusije Vladimir Putin danas je u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom naglasio zainteresovanost Moskve za mirno rešenje ukrajinske krize putem političkog dijaloga, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Putin je, kako je naveo Ušakov, ponovio stav da moguća isporuka američkih raketa "Tomahavk" Ukrajini neće promeniti situaciju na frontu, ali da će naneti "ozbiljnu štetu odnosima dve zemlje, kao i izgledima za mirno rešenje".

Ušakov je rekao i da je Tramp je prvi predložio Budimpeštu kao lokaciju za novi samit, a Putin je tu ideju podržao.

Tokom razgovora s Trampom, ruski predsednik je istakao da Oružane snage Rusije imaju potpunu stratešku inicijativu duž cele linije fronta u Ukrajini.

On je dodao da ukrajinska strana, u ovim uslovima, pribegava "terorističkim metodama, gađajući civilne ciljeve i energetsku infrastrukturu", na šta Rusija, prema njegovim rečima, mora da odgovori.

Prema njegovim rečima, inicijativa za razgovor potekla je iz Moskve.

Tramp je nakon razgovora na društvenim mrežama naveo da je postignut "ogroman napredak" u ukrajinskom pitanju i da su se Rusija i SAD složile da sledeće nedelje uspostave kontakte na nivou visokih savetnika.

Predloženo je da sastanak predsednika Putina i Trampa bude održan u Budimpešti, predvođen američkom delegacijom s državnim sekretarom Markom Rubijem.

Autor: Marija Radić

