VATRA GUTA AERODROM U BANGLADEŠU: Obustavljeni svi letovi

Letovi su privremeno obustavljeni iz bezbednosnih razloga kako bi se požar sprečio od širenja na putnički terminal

Veliki požar izbio je danas u kargo zoni Međunarodnog aerodroma Hazrat Šahdžalal (HSIA) u Daki, zbog čega su privremeno obustavljeni svi letovi.

Vatrogasne ekipe i pripadnici oružanih snaga Bangladeša zajednički rade na gašenju požara, koji je izbio u delu za uvoz robe, piše BSS njuz.

Prema rečima zvaničnika Tahle Bin Jašima iz vatrogasne službe, na terenu je angažovano 30 jedinica, dok se uzrok požara i obim štete još utvrđuju.

Za sada nema prijavljenih žrtava.

A massive fire breaks out at the cargo terminal of Hazrat Shahjalal International Airport in the Bangladeshi capital Dhaka, prompting a suspension of all flights.



Thirty-six firefighting units are working to douse the flames, Talha Bin Zasim, an officer at the Fire Service and… pic.twitter.com/wJhEQNIl3U — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) 18. октобар 2025.

U gašenju učestvuju pripadnici Ratnog vazduhoplovstva, Mornarice i Civilne zaštite Bangladeša, a izvršni direktor aerodroma, kapetan grupe S.M. Ragib Samad, poručio je da se situacija drži pod kontrolom.

Letovi su privremeno obustavljeni iz bezbednosnih razloga, dok se požar nije proširio na putnički terminal.

Više međunarodnih letova preusmereno je u Kalkutu, dok su drugi avioni zadržani na pisti.

Prema navodima aerodromskih vlasti, među preusmerenim letovima su oni kompanija "US-Bangla Airlines", "IndiGo", "Air Arabia" i "Cathay Pacific".

🚨 Breaking: A major fire has erupted at Dhaka’s Hazrat Shahjalal International Airport’s cargo terminal, causing all flights to be suspended. The cause is still under investigation. Stay updated. #Dhaka #BreakingNews #AirportFire #Bangladesh pic.twitter.com/Vp8XpapVUl — ceanpolitics (@ceanglobal) 18. октобар 2025.



Lokalni saobraćaj takođe je pogođen, pa su pojedini letovi morali da se vrate ili preusmere na druge aerodrome.

Zvaničnici su saopštili da je područje požara ograđeno, a istraga o uzroku je u toku.

Normalan rad aerodroma biće obnovljen nakon što požar bude potpuno ugašen i bezbednost potvrđena.

Autor: S.M.