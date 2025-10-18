AKTUELNO

Svet

SRPSKI KAMIONDŽIJA U AMERICI IZAZVAO TRAGEDIJU: Bez dozvole, bez registracije – sada mu preti zatvor!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Borko Stanković (41) iz Lajonsa, SAD, suočava se sa optužbama za nepromišljeno ubistvo nakon teške saobraćajne nesreće u Portidžu, u saveznoj državi Indijani.

Udes se dogodio u sredu popodne na autoputu US 20, kada je Stanković svojim kamionom pokušao da zaobiđe kombi sa pogrešne strane kolovoza, što je dovelo do direktnog sudara sa vozilom Subaru, kojim je upravljao Džefri Eberli (54) iz Mišavake.

Eberli je preminuo na licu mesta.

Policija navodi da Stanković nije posedovao važeću komercijalnu vozačku dozvolu, a njegova firma za transport nije registrovana u Ministarstvu saobraćaja.

Protiv njega je podignuta optužnica, a imigracione vlasti (ICE) su izdale nalog za zadržavanje u zatvoru okruga Porter.

Tužilac okruga izjavio je da će lokalne vlasti nastaviti krivični postupak, bez obzira na eventualnu imigracionu proceduru, prenosi WGNT.

Autor: Dalibor Stankov

#Amerika

#Borko Stanković

#ICE

#Indijana

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

#Telegraf

#Tragedija

#US 20

#Zatvor

#imigracija

#nepromišljeno ubistvo

#srpski kamiondžija

#transportna firma

#vozačka dozvola

POVEZANE VESTI

Svet

'NASMEJANI UBICA' IZAŠAO PRED SUD, PA OSTAVIO SVE U ŠOKU: Otkriveni novi detalji, preti mu smrtna kazna! Sve oči uprte u zgodnog i nemilosrdnog Manđio

Svet

KRIV JE! Sudija ponovo proglasio Trumpa krivim, preti mu zatvorom

Hronika

Nije mu spasa! Težak udes na auto-putu za Novi Sad - poginuo motociklista

Hronika

Srbinu biznismenu sa Floride preti doživotna robija? Evo o kome se radi i za šta je optužen (FOTO)

Svet

ŠOK SLUČAJ U AMERICI - Bizarna nesreća imala neočekivan obrt! Muškarac ostao BEZ NOGU zbog OVOG

Extra

Uzeli su telefon u ruke i počeli da se slikaju - sad ih čega robija i epitet 'najglupljih lopova'