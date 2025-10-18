SRPSKI KAMIONDŽIJA U AMERICI IZAZVAO TRAGEDIJU: Bez dozvole, bez registracije – sada mu preti zatvor!

Borko Stanković (41) iz Lajonsa, SAD, suočava se sa optužbama za nepromišljeno ubistvo nakon teške saobraćajne nesreće u Portidžu, u saveznoj državi Indijani.

Udes se dogodio u sredu popodne na autoputu US 20, kada je Stanković svojim kamionom pokušao da zaobiđe kombi sa pogrešne strane kolovoza, što je dovelo do direktnog sudara sa vozilom Subaru, kojim je upravljao Džefri Eberli (54) iz Mišavake.

Eberli je preminuo na licu mesta.

Policija navodi da Stanković nije posedovao važeću komercijalnu vozačku dozvolu, a njegova firma za transport nije registrovana u Ministarstvu saobraćaja.

Protiv njega je podignuta optužnica, a imigracione vlasti (ICE) su izdale nalog za zadržavanje u zatvoru okruga Porter.

Tužilac okruga izjavio je da će lokalne vlasti nastaviti krivični postupak, bez obzira na eventualnu imigracionu proceduru, prenosi WGNT.

Autor: Dalibor Stankov