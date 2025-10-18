Potpuni haos u Minhenu: Ponovo krenula invazija dronova - Zatvoren glavni aerodrom!

Zbog primećenih dronova u vazdušnom prostoru, aerodromske vlasti večeras su zatvorile jedan od najvećih evropskih aerodroma, a nijedan avion ne može ni da poleti ni da sleti.

Prema pisanju nemačkih medija, policija i vatrogasne ekipe su u punoj pripravnosti, dok se avioni koji su već bili spremni za poletanje zadržavaju na pisti.

Putnicima je poručeno da bi nove informacije mogli da dobiju tek oko 22.35 časova, ali mnogi su već izrazili nezadovoljstvo zbog višesatnog čekanja i neizvesnosti.

Sličan incident dogodio se i pre dve nedelje, kada je minhenski aerodrom takođe bio zatvoren zbog dronova, što je izazvalo stotine otkazanih letova i haos u saobraćaju.

Za sada nije poznato odakle su dronovi doleteli, niti ko stoji iza ovog incidenta. Policija pretražuje okolinu aerodroma.

Autor: Dalibor Stankov