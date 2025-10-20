Pljačka Luvra ima potpis 'Pink pantera'? Ako lopovi ne budu uhvaćeni za dva dana...

Drska pljačka u Luvru nosi sva obeležja dela ozloglašene bande Pink Panter, rekao je bivši šef britanske specijalne policijske jedinice poznate kao "Leteći odred" (Flying Squad).

Dragoceni dragulji ukradeni u pljački verovatno su već prokrijumčareni iz Francuske, izjavio je bivši operativni šef "Svinija" (nadimak za jedinicu Flying Squad), Beri Filips.

Blago, koje uključuje hiljade dijamanata i smaragda, biće raskomadano i prepravljeno kako bi se prodalo na otvorenom tržištu, dodao je on.

Francuske vlasti su saopštile da su strani kriminalci mogli da izvedu sedmominutni upad u svetski poznati muzej u Parizu u nedelju ujutru.

Penzionisani detektiv i bivši glavni inspektor, Filips, rekao je u ponedeljak da vojna preciznost pljačke ukazuje na to da ju je izvela banda Pink Panter.

Ova kriminalna grupa, sastavljena od bivših jugoslovenskih vojnika, kako navodi The Sun, navodno je izvela oko 400 pljački velikih vrednosti širom sveta, uključujući i Veliku Britaniju., piše The Sun.

"Ova pljačka nosi sva obeležja bande Pink Panter. Savršeno se uklapa u njihov raniji modus operandi i metode koje koriste. Ova grupa pljačkaša bila je izuzetno profesionalna. Imaju dobro organizovanu mrežu za rasparčavanje robe, koja je bez sumnje odmah izneta iz zemlje. Nakit će biti raskomadan, a dragoceni metal istopljen. Imaju ljude koji će prepraviti dijamante i promeniti njihov izgled. Iako bi to smanjilo vrednost blaga, ono će i dalje biti izuzetno dragoceno", kaže Filips.

Četiri maskirana razbojnika u fluorescentnim radnim prslucima upotrebila su kamion s ravnom platformom i mehaničkom dizalicom kako bi provalili u "Galeriju Apolon" u Luvru u nedelju ujutro.

Dva člana bande su pomoću dizalice podignuta do balkona na prvom spratu, gde su brusilicama isekli prozor, zapretili čuvarima i razbili dve vitrine.

Kamion i hidrauličnu dizalicu ostavili su iza sebe i pobegli na skuterima, pri čemu su ispustili krunski dragulj.

Bivši šef "Svinija", gospodin Filips, rekao je: "Meta ove pljačke savršeno se uklapa u tip poslova koje je mreža Pink Panter do sada izvodila. Oni ne ciljaju slike i artefakte jer je tržište za takve predmete veoma ograničeno. Nakit velike vrednosti je mnogo lakše sakriti njegovim rastavljanjem, i omogućava brzu zaradu od rane preprodaje."

Banda Pink Panter dobila je svoj nadimak nakon što je tokom pljačke zlatarske kuće "Graf" 2003. godine u londonskom Mejferu sakrila dijamant vredan 500.000 funti u teglu s kremom za lice.

Identičan trik korišćen je u prvom filmu "Pink Panter", u kojem su glumili Dejvid Niven kao lopov i Piter Selers kao nespretni inspektor Kluzo.

Banda je, prema navodima, ukrala dragulje vredne više od 400 miliona funti iz luksuznih prodavnica u 35 zemalja.

Godine 2018, londonski Skotland jard izdao je poternicu za Hrvatom Vinkom Osmakčićem, osumnjičenim članom bande Pink Panter, zbog krađe dijamanata vrednih 2 miliona funti na umetničkoj izložbi u Čelsiju prethodne godine.

"Grupa Pink Panter postoji već decenijama i vremenom se razvijala, uz regrutovanje mlađih i spretnijih saučesnika. Ipak, jedan od pljačkaša uhvaćenih na snimku sa sigurnosne kamere delovao je poprilično krupno i možda je bio stariji. Izvesti pljačku pomoću dizalice usred dana bilo je neverovatno drsko. Sve je urađeno s vojnom preciznošću, što ponovo ukazuje na grupu Pink Panter, sastavljenu od bivših vojnika", smatra Filips.

"Način na koji je pljačka izvedena sugeriše postojanje obaveštajnih informacija. Teško je poverovati da nisu imali nekog iznutra u Luvru, ko im je ukazao na slabosti bezbednosnog sistema. Pljačkaši su morali da ulože mnogo vremena u planiranje i pripreme", dodao je on.

Filips je rekao da je pljačka u Luvru sramota za Francusku.

"Svaki bezbednosni sistem počinje od spoljašnjeg sloja i radi ka unutra. Spoljašnji sloj ovde je bio spoljašnjost zgrade, a oni su ga veoma lako probili. Francuzi kažu da su u procesu revizije bezbednosti muzeja i galerija. Pa, trebalo bi da požure", rekao je on.

Prema navodima francuskih medija, trećina krila muzeja iz kog je ukradeno blago nije imala ni kamere za nadzor.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Ninez u nedelju je najavio da će mere bezbednosti oko muzeja i galerija biti pojačane.

Francuska vlada priznala je da su bezbednosni protokoli "zatajili" i da su poslali "užasnu sliku" o zemlji.

Predsednik Francuske Emanuel Makron opisao je pljačku kao "napad na nasleđe koje cenimo jer je to naša istorija".

U međuvremenu, šef organizacije specijalizovane za povraćaj ukradenih umetnina, Kris Marinelo, upozorio je da će, ako pljačkaši ne budu uhvaćeni u narednih 24 do 48 sati, ukradeni nakit će verovatno biti izgubljen.

Marinelo, izvršni direktor kompanije Art Recovery International, rekao je za BBC World Service da "sada traje trka".

On takođe veruje da će lopovi raskomadati plen i ponovo iseći dragulje.

Marinelo je dodao da francuska policija "zna da, ako ovi lopovi ne budu uhvaćeni u narednih 24 ili 48 sati, te dragocenosti su verovatno zauvek izgubljene".

Ovo je osam komada nakita neprocenjive vrednosti ukradenih u pljački u muzeju Luvr u Parizu:

Tijara iz kompleta kraljica Mari-Ameli i Hortenzije

Ogrlica iz safirnog kompleta kraljica Mari-Ameli i Hortenzije

Minđuša iz para koji pripada safirnom kompletu kraljica Mari-Ameli i Hortenzije

Smaragdna ogrlica iz kompleta carice Marije Luiz

Par smaragdnih minđuša iz kompleta carice Marije Luiz

Broš poznat kao "relikvijarni broš"

Tijara carice Evgenije

Veliki broš u obliku mašne za haljinu carice Evgenije

Još jedan predmet - kruna supruge Napoleona III, carice Eugenije - navodno je pronađen ispod prozora, ali polomljena.

Autor: S.M.