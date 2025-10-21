OPASNA ZARAZA SE ŠIRI U EVROPI Panika zbog epidemije, podignut nivo uzbune

Francuske vlasti povećale su sa srednjeg na visok nivo uzbunu zbog širenja ptičjeg gripa zahtevajući od živinarskih farmi širom zemlje da drže perad u zatvorenom prostoru uz upozorenje da se Evropa suočava sa sezonskom pojavom ove bolesti.

- Uredba kojom se nalaže da se nivo uzbune poveća sa srednjeg na visoki izdata je nakon dokaza o infekciji među divljim pticama selicama u Evropi, uključujući Francusku, ali i potvrđenih epidemija na nekoliko farmi živine - saopštilo je francusko Ministarstvo poljoprivrede, prenosi Rojters.

U saopštenju francuskog Ministarstva poljoprivrede je potvrđeno da su do sada otkrivene dve epidemije ptičjeg gripa na francuskim živinarskim farmama i tri u domaćem uzgoju.

Prvi slučaj ptičjeg gripa je otkriven sredinom oktobra na farmi za uzgoj fazana i jarebica na severu Francuske.

Visoko patogeni ptičji grip je sezonska bolest koju šire ptice selice zbog čega uzgajivači širom sveta neretko moraju da unište desetine miliona ptica u uzgoju.

Autor: A.A.