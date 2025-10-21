To je samo fasada! Oglasio se Šumaherov prijatelj: Znam ga godinama, evo kakav je zapravo čovek...

Legendarni nemački vozač Formule 1, Mihael Šumaher, poznat je kao neustrašivi i često arogantni borac na stazi, ali njegova najbolja strana otkriva se tek u krugu porodice, tvrdi njegov dugogodišnji prijatelj i bivši šef operacija u Red Bulu, Ričard Hopkins.

Šumaher, sedmostruki svetski šampion, nije viđen u javnosti od svog teškog skijaškog udesa 2013. godine, a detalji o njegovom zdravstvenom stanju ostaju strogo čuvana tajna. Hopkins je Šumahera upoznao početkom 90-ih, dok je Šumaher vozio za Benetton, a Hopkins radio kao mehaničar u Meklarenu.

U razgovoru za britanski "SunSport", Hopkins je otkrio da je Šumaher imao i dobre i loše osobine, ali da je njegova strast za sportom bila izuzetna, često i na granici arogancije.

- Bio je samouveren, možda ponekad i arogantan, ali je uvek nosio srce na rukavu. Njegova posvećenost i energija su sve oko njega terali da daju više. Najviše me je fascinirala njegova mentalnost – nikada nije stajao, uvek je tražio više od sebe i drugih - priseća se Hopkins.

Ipak, iza te fasade borbenog šampiona, Šumaher je bio porodični čovek koji je voleo svoju ženu i decu.

- Kod kuće nije bio težak čovek. Bio je sjajan otac i suprug. Ako ste nekada gledali F1 u periodu 2004–2005, mogli ste steći utisak da je on hvalisavi vozač sa previše samopouzdanja, ali nije bilo tako. U privatnom životu je bio potpuno drugačiji - kaže Hopkins.

On je uporedio Šumahera sa njegovim velikim rivalom, Mikom Hakinom, poznatim kao „Ledeni Finac“. Iako Hakinenu mnogi nisu pripisivali smisao za humor, Hopkins tvrdi da je i on bio izuzetno duhovit i drag čovek.

- Mika je bio jedan od najzabavnijih ljudi koje znam, iako je u medijima delovao hladno i rezervisano. Šumaher je imao sličnu dvostruku ličnost – samo ste na televiziji videli deo njega, dok je većina ostala skrivena - kaže Hopkins.

Autor: S.M.