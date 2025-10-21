AKTUELNO

Milena otišla u Istanbul na liposukciju pa umrla: 20 dana se borila za život

Prema zasad nepotvrđenim informacijama iz zdravstvenih izvora, tokom zahvata liposukcije došlo je do slučajne povrede želuca.

Nakon dvadeset dana provedenih na odeljenju intenzivne nege u bolnici u Istanbulu, preminula je Milena Mancini, 50-godišnja italijanska preduzetnica koja je bila hospitalizovana posle estetske operacije kojoj se podvrgnula u Turskoj, piše Sky Italia.

Prema zasad nepotvrđenim informacijama iz zdravstvenih izvora, tokom zahvata liposukcije došlo je do slučajne povrede želuca od koje više nije uspela da se oporavi.

Tragedija je potresla Izola del Liri, gradić u pokrajini Frozinone, gde je Milena bila poznata i cenjena u poslovnim krugovima. Agentkinja za nekretnine poticala je iz ugledne porodice. Njen otac, industrijalac Alvaro Mancini, bio je jedan od osnivača i direktor kompanije "Indexa SpA", specijalizovane za održavanje i industrijske usluge.

Njena sestra Rita poznata je biološkinja koja radi u Rimu i predaje na tamošnjem univerzitetu La Sapienza, dok je druga sestra, Sara, nekad vodila poslastičarnicu na ulazu u Izola del Liri.

Milena je u Istanbul otputovala kako bi u jednoj privatnoj klinici obavila zahvat liposukcije, ali operacija se pretvorila u tragediju. Zbog komplikacija je odmah nakon zahvata prebačena na odeljenje intenzivne nege istanbulske univerzitetske bolnice, gde je provela dvadeset dana boreći se za život, ali bez uspeha.

Iza sebe je ostavila partnera i dve ćerke. Smrt Milene Mancini izazvala je veliko žaljenje u njenom rodnom kraju, gde je opisuju kao preduzimljivu, vedru i omiljenu osobu koja je zračila optimizmom i uvek bila spremna da pomogne drugima, zaključuje Sky.

