AKTUELNO

Svet

Isplivao audio-snimak iz Luvra: Za manje od četiri minuta ukrali dragulje, a onda... (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Novi audio-snimak koji je jutros objavio francuski kanal BFMTV otkriva da je brza reakcija obezbeđenja i policije u Luvru sprečila veću pljačku muzejske galerije Apolon.

Prema izjavi direktorke službe za prijem javnosti i nadzor u Luvru Dominik Bifen, zahvaljujući prisustvu i intervenciji "određenog broja agenata" provalnici su pobegli, čime je sprečeno paljenje platforme koja je trebalo da im posluži za transport.

Tim činom lopovi su sprečeni da odnesu mnoge predmete dragocene za istragu.

"Nateravši ih u bekstvo, agenti su ih sprečili da zapale tu platformu, a povrh toga su ih primorali da u bekstvu ostave za sobom krunu carice Evgenije", rekla je Bifen osoblju muzeja, što se čuje na snimku do kojeg je došao BFMTV.

Incident se dogodio u nedelju, a četvorici provalnika bilo je potrebno manje od četiri minuta - tačno tri minuta i 58 sekundi, da ukradu krunske dragulje iz jedne od najcenjenijih galerija muzeja.

Bežeći sa lica mesta, provalnici su isprva pokušali da zapale platformu - neku vrstu dizalice koja im je omogućila da se popnu do prozora galerije Apolon.

Provalnici su devet dana ranije ukrali tu plavu teretnu platformu koji su prethodno locirali putem oglasa na internetu, predstavljajući se kao kupci.

Vlasnik vozila uputio je apel putem društvenih mreža.

"Platforma za nameštaj ukradena tokom krađe automobila u Luvru. Ako je vidite, kontaktirajte nas", naveo je on.

Na mestu zločina ostavljeno je više predmeta, uključujući kacigu, voki-toki, lampu, ćebe, kanister benzina i žuti prsluk, koji su sada u policiji.

Dokazi se analiziraju u cilju identifikacije počinilaca.

Istraga je u toku.

Autor: Jovana Nerić

#Krađa

#Luvr

#audio snimak

#dragulji

POVEZANE VESTI

Politika

EKSKLUZIVNO! Isplivao tajni snimak blokadera – Lova, brutalna logistika i Starlink! To bez ozbiljne strane službe ne može (AUDIO)

Svet

FILMSKA PLJAČKA LUVRA: Za samo sedam minuta nestalo svetsko BOGATSTVO! Trojica maskiranih lopova ukrali NAPOLEONOVE DRAGULJE, mrežama kruže ŠOK snimci

Svet

SVE O BLAGU UKRADENOM IZ LUVRA: Evo šta su odneli lopovi i odakle su dragulji NEPROCENJIVE VREDNOSTI

Hronika

POLICIJA SPREČILA SAMOUBISTVO NA GAZIVODAMA: Započeli razgovor sa mladićem (26) i uspeli da ga smire! Sprečena tragedija i spasen ljudski život

Politika

FRANCUSKI EVROPOSLANIK RASKRINKAO BLOKADERE: Sve je dozvoljeno kako vi se diskreditovala srpska vlada! (VIDEO)

Politika

ISPLIVAO AUDIO-SNIMAK: Kurtijev Srbin Radomirović daje INSTRUKCIJE svojim poslušnicima kako da ZAPALE auto načelnice opštinske uprave u Leposaviću!