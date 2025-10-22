Isplivao audio-snimak iz Luvra: Za manje od četiri minuta ukrali dragulje, a onda... (FOTO)

Novi audio-snimak koji je jutros objavio francuski kanal BFMTV otkriva da je brza reakcija obezbeđenja i policije u Luvru sprečila veću pljačku muzejske galerije Apolon.

Prema izjavi direktorke službe za prijem javnosti i nadzor u Luvru Dominik Bifen, zahvaljujući prisustvu i intervenciji "određenog broja agenata" provalnici su pobegli, čime je sprečeno paljenje platforme koja je trebalo da im posluži za transport.

Tim činom lopovi su sprečeni da odnesu mnoge predmete dragocene za istragu.

"Nateravši ih u bekstvo, agenti su ih sprečili da zapale tu platformu, a povrh toga su ih primorali da u bekstvu ostave za sobom krunu carice Evgenije", rekla je Bifen osoblju muzeja, što se čuje na snimku do kojeg je došao BFMTV.

Incident se dogodio u nedelju, a četvorici provalnika bilo je potrebno manje od četiri minuta - tačno tri minuta i 58 sekundi, da ukradu krunske dragulje iz jedne od najcenjenijih galerija muzeja.

Bežeći sa lica mesta, provalnici su isprva pokušali da zapale platformu - neku vrstu dizalice koja im je omogućila da se popnu do prozora galerije Apolon.

🔴 DOCUMENT BFMTV

Cambriolage au Louvre: un enregistrement audio révèle le rôle décisif des agents de sécuritéhttps://t.co/yTt1YiIAzc pic.twitter.com/yfoVF5vtAc — BFMTV (@BFMTV) 22. октобар 2025.

Provalnici su devet dana ranije ukrali tu plavu teretnu platformu koji su prethodno locirali putem oglasa na internetu, predstavljajući se kao kupci.

Vlasnik vozila uputio je apel putem društvenih mreža.

"Platforma za nameštaj ukradena tokom krađe automobila u Luvru. Ako je vidite, kontaktirajte nas", naveo je on.

Na mestu zločina ostavljeno je više predmeta, uključujući kacigu, voki-toki, lampu, ćebe, kanister benzina i žuti prsluk, koji su sada u policiji.

Dokazi se analiziraju u cilju identifikacije počinilaca.

Istraga je u toku.

Autor: Jovana Nerić