HAOS U NEMAČKOJ! Vojnici zapucali ćorcima na policiju, oni odgovorili pravim mecima, ima POVREĐENIH

Trenutno se u nemačkom gradu Erdingu odvija velika policijska i spasilačka akcija. Navodno je došlo do ozbiljne nesreće tokom vežbe Bundesvera.

Brojno osoblje hitnih službi, uključujući vatrogasce, bilo je na terenu u oblasti Hohenlindener Štrase u Altenerdingu (Bavarska) rano u sredu uveče. Policijski helikopter kružio je iznad područja, a plave rotacije su svetlele svuda. Policijski portparol je za Bild rekao: "Trenutno mogu samo potvrditi incident. Dalje informacije se očekuju."

Vežba Bundesvera pošla po zlu?

Prema Bildu, vojnici vojne policije Bundesvera izvodili su vežbu. Stanovnici su pozvali hitnu liniju i prijavili da se maskirane osobe sa puškama motaju oko štala - što je nateralo državnu policiju da podigne punu uzbunu.

Kada su policajci stigli na lice mesta, vojna policija je navodno mislila da je to takođe deo vežbe i ispalila vežbovnu municiju na policiju u blizini gradilišta. Policija je, zauzvrat, ispalila bojevu municiju, ranivši jednog vojnika Bundesvera.

Srećom, vojnik nije ozbiljno povređen. Prema informacijama Bilda, zadobio je ogrebotinu po licu i prebačen je u bolnicu na dalju obradu.

Policija navodno znala za vežbu

Bild je saznao da su i policajci navodno učestvovali u vežbi. Zašto državna policija u Erdingu očigledno nije znala ništa o tome, nije jasno.

Saobraćaj je zatvoren oko mesta incidenta. Policija navodi da za javnost nije postojala opasnost.

Bundesver se pripremao za vanredne situacije

Pre ozbiljne nezgode, vojnici su u sredu vežbali na javnim prostorima. Oko 500 vojnika pripremalo se za scenario odbrane oko Minhena. Vežba je nazvana "Marshal Power 2025".

Prema saopštenju Bundesvera, vojna policija sprovodi jednu od svojih najvećih i najkompleksnijih vežbi u poslednjih nekoliko godina. Vežbali su interakciju sa civilnim službama hitne pomoći - zajedno sa oko 300 policajaca, vatrogasaca i spasilačkih timova, simulirali su situaciju u vanrednim okolnostima.

Autor: Iva Besarabić