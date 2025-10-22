UKRAJINA MOŽE DA GAĐA MOSKVU! Amerika ukinula Kijevu zabranu na upotrebu raketa dugog dometa

Sjedinjene Američke Države ukinule su ključno ograničenje na upotrebu raketa dugog dometa koje su isporučile zemlje saveznice Ukrajini, što će omogućiti Kijevu da izvodi napade u dubinu Rusije, objavio je Volstrit džornal.

Ovaj potez se poklapa sa naporima predsednika SAD Donalda Trampa da izvrši pritisak na Moskvu da započne pregovore o okončanju rata i da Kijevu ne isporučuje američke rakete Tomahavk

Trampova administracija je ukinula ključno ograničenje na upotrebu nekih raketa dugog dometa od strane Ukrajine koje su obezbedili zapadni saveznici, omogućavajući Kijevu da pojača napade na ciljeve unutar Rusije i poveća pritisak na Kremlj, saopštili su američki zvaničnici u sredu.

Ukrajina je u utorak koristila krstareću raketu „Storm Šedou“, koju je isporučila Velika Britanija, da bi pogodila rusku fabriku u Brjansku koja je proizvodila eksploziv i raketno gorivo, objavio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine na društvenim mrežama. Udar je nazvan „uspešnim pogodkom“ koji je probio rusku protivvazdušnu odbranu.

Autor: Iva Besarabić