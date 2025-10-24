TRAMP PREKIDA TRGOVINSKE PREGOVORE SA KANADOM: Pobesneo je zbog reklame koju komšije prikazuju

Američki predsednik Donald Tramp odlučio je da prekine sve trgovinske pregovore sa Kanadom zbog TV reklame na kojoj se prikazuje Ronald Regan.

Amertički predsednik Donald Tramp izjavio je kasno u četvrtak da prekida "sve trgovinske pregovore" sa Kanadomzbog televizijske reklame koja se protivila američkim carinama, a za koju je rekao da pogrešno prikazuje činjenice i da predstavlja "skandalošno ponašanje" usmereno na uticaj na odluke američkih sudova.

Objava na Trampovoj društvenoj mreži usledila je nakon što je kanadski premijer Mark Karni izjavio da planira da udvostruči izvoz Kanade ka zemljama van SAD zbog pretnje koju predstavljaju Trampove carine.

Trampov poziv na nagli prekid pregovora mogao bi dodatno da pogorša trgovinske tenzije koje već mesecima rastu između dve susedne zemlje.

Optužbe zbog reklame sa Ronaldom Reganom

- Fondacija Ronalda Regana upravo je objavila da je Kanada lažno upotrebila reklamu, koja je falsifikovana, u kojoj Ronald Regan govori negativno o carinama - napisao je Tramp na Truth Social.

On je dodao da je reklama koštala 75.000 dolara i da je napravljena isključivo kako bi uticala na odluke Vrhovnog suda SAD i drugih sudova.

- Carine su veoma važne za nacionalnu bezbednost i ekonomiju SAD. Zbog njihovog skandaloznog ponašanja, svi trgovinski pregovori sa Kanadom ovim putem su okončani - napisao je Tramp.

Reakcije iz Kanade i Fondacije i instituta predsednika Ronalda Regana

Kancelarija premijera Karnija nije odmah odgovorila na zahtev AP-a za komentar. Premijer je trebalo u petak ujutru da otputuje na samit u Aziju, dok je Tramp planirao da krene istog dana uveče.

Ranije tokom večeri, Fondacija i institut predsednika Ronalda Regana objavili su na mreži "Iks" da je reklama koju je kreirala vlada Ontarija "pogrešno predstavila predsednikovo obraćanje naciji o slobodnoj i fer trgovini" iz 1987. godine.

Fondacija je dodala da Ontariju nije bilo dozvoljeno da koristi i menja te snimke. Ona je saopštila da "razmatra pravne mogućnosti" i pozvala javnost da pogleda neizmenjeni snimak Reganovog govora.

Trgovinske tenzije i susreti lidera

Karnijev susret sa Trampom početkom meseca imao je za cilj da ublaži trgovinske tenzije, dok se Kanada, SAD i Meksiko pripremaju za reviziju Sporazuma SAD-Meksiko-Kanada (USMCA) - trgovinskog sporazuma koji je Tramp potpisao tokom svog prvog mandata, ali se kasnije prema njemu "ohladio".

Više od tri četvrtine kanadskog izvoza odlazi u SAD, a gotovo 3,6 milijardi kanadskih dolara (2,7 milijardi američkih) robe i usluga prelazi granicu svakog dana.

Reklama izazvala Trampovu reakciju

Tramp je ranije ove nedelje izjavio da je video reklamu na televiziji i da ona pokazuje uticaj njegovih carina.

- Video sam sinoć reklamu iz Kanade. Da sam na mestu Kanade, i ja bih pustio istu tu reklamu - rekao je tada.

- Zvanično je - nova reklamna kampanja Ontarija u SAD je pokrenuta - objavio je premijer Ontarija Dag Ford prošle nedelje.

- Koristeći svaki alat koji imamo, nikada nećemo prestati da iznosimo argumente protiv američkih carina na kanadsku robu. Put prosperiteta je u saradnji - istakao je on.

Carine i posledice po kanadsku auto-industriju

Ranije je Ford privukao Trampovu pažnju uvođenjem dodatne naknade na električnu energiju za američke države, na šta je Tramp reagovao udvostručavanjem carina na čelik i aluminijum.

Predsednik je u više navrata uvodio visoke američke carine na mnoge kanadske proizvode, dok je Kanada u aprilu uvela odmazdne dažbine na određenu američku robu, ali je napravila izuzetke za pojedine proizvođače automobila, poznate kao kvote oslobađanja.

Trampove carine posebno su pogodile kanadski auto-sektor, koji je uglavnom smešten u Ontariju. Ovog meseca, kompanija Stelantis najavila je da će premestiti proizvodnu liniju iz Ontarija u Ilinois.

Autor: S.M.