NAPADNUTA MOSKVA! DRON ULETEO U ZGRADU: Među ranjenima i dete!(FOTO/VIDEO)

Tokom noći je Moskovska oblast napadnuta dronovima i tom prilikom je jedan dron uleteo u stan na 14. spratu zgrade. Petoro je ranjeno, uključujući i dete.

Jedna stambena zgrada oštećena je u gradu Krasnogorsk u Moskovskoj oblasti tokom noćnog napada dronom 24. oktobra, saopštile su lokalne vlasti.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov izjavio je na Telegramu da je dron uleteo u stan na 14. spratu zgrade.

- Pet osoba je ranjeno, među njima i jedno dete. Četvoro je hitno prebačeno u bolnice gde dobijaju neophodnu medicinsku pomoć - rekao je Vorobjov.

Ukrajinski napadi na rusku vojnu infrastrukturu

Ukrajinska vojska redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu unutar okupiranih teritorija i duboko u Rusiji, u pokušaju da umanji borbenu moć Moskve dok rat u Ukrajini i dalje traje.

Vojno-obaveštajna služba Ukrajine (HUR)saopštila je 23. oktobra da je u operaciji ubijeno troje ruskih padobranaca u ruskom gradu Stavropolju.

Operacija je izvedena 22. oktobra, a HUR nije izneo detalje o načinu na koji su ubijeni, navodeći samo da se "glasni događaj" odigrao na vojnom kontrolnom punktu u gradu.

- Vojnici i oficiri te jedinice aktivno učestvuju u neprijateljstvima u Ukrajini od 2014. godine i "proslavili su se" brojnim ratnim zločinima tokom invazije Ruske Federacije - navela je agencija.

Eksplozije u fabrici municije u Rusiji

Istog dana, 22. oktobra, došlo je i do eksplozija u fabrici municije u gradu Kopejsku, u centralnoj Rusiji, preneli su lokalni mediji.

Eksplozije su zabeležene u blizini fabrike "Plastmass", a na lice mesta su izašle službe za vanredne situacije, izvestio je nezavisni medij Astra.

Prema dostupnim podacima, fabrika proizvodi municiju za rusku vojsku i nalazi se pod sankcijama koje su uvele saveznice Ukrajine.

Grad Kopejsk se nalazi na oko 1.700 kilometara od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom.

Autor: S.M.