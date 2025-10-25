KRALJICA MAJKA UMRLA OD TROVANJA KRVI! Sin joj je najbogatiji i najgrozniji vladar na svetu, čini jezive stvari ženama i podanicima!

Tajlandska kraljica-majka Sirikit, majka kralja Maha Vadžiralongkorna, preminula je u 93. godini, saopšteno je danas iz palate.

Kraljica-majka bila je hospitalizovana od septembra 2019. zbog više zdravstvenih problema i razvila je infekciju krvotoka, nakon čega je kasno sinoć preminula.

Palata je saopštila da je kraljica Sirikit preminula mirno, okružena članovima porodice.

Sirikit, koja je bila supruga pokojnog kralja Bhumibola Aduljadeđa, smatrana je simbolom nacionalnog jedinstva i imala je važnu ulogu u humanitarnim i kulturnim projektima širom zemlje, ističe Rojters.

Tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul rekao je danas da će otputovati u Maleziju radi potpisivanja proširenog sporazuma o prekidu vatre sa Kambodžom.

Anutin je novinarima rekao da će u nedelju boraviti u Kuala Lumpuru na ceremoniji potpisivanja, a potom se vratiti u Bangkok zbog smrti kraljice-majke.

Autor: Jovana Nerić