NOVA TRGOVINSKA KRIZA: Tramp uvodi dodatne carine Kanadi posle reklame iz Ontarija

Američki predsednik Donald Tramp je najavio da će podići carine na kanadsku robu kao odgovor na televizijsku reklamu protiv carina koju je emitovala provincija Ontario, a u kojoj se pojavljuje bivši predsednik Ronald Regan.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je nazvao reklamu „prevarom“ i kritikovao kanadske zvaničnike što je nisu uklonili pre početka Svetske serije u bejzbolu.

„Kanada je uhvaćena na delu dok je pokretala lažnu reklamu sa govorom Ronalda Regana o carinama. Fondacija Ronalda Regana je objavila da su „kreirali reklamnu kampanju koristeći odabrane audio i video snimke predsednika Ronalda Regana. Reklama pogrešno predstavlja predsednikov radio govor“ i da „nisu tražili niti dobili dozvolu za korišćenje i uređivanje tih izjava.“ Predsednička fondacija i institut Ronalda Regana razmatraju svoje pravne opcije u ovom slučaju.“

Jedini cilj ove prevare bio je nada Kanade da će Vrhovni sud Sjedinjenih Država priskočiti u njihovu „spasu“ od tarifa koje su godinama koristili na štetu Sjedinjenih Država. Sada se Sjedinjene Države mogu braniti od visokih i prekomernih kanadskih tarifa (kao i onih iz ostatka sveta!). Ronald Regan je voleo tarife zbog nacionalne bezbednosti i ekonomije, ali Kanada je rekla ne! Njihov oglas je trebalo odmah da bude uklonjen, ali su ga objavili sinoć tokom Svetske serije, iako su znali da je to PREVARA. Zbog njihovog grubog pogrešnog predstavljanja činjenica i neprijateljskog čina, POVEĆAVAM CARINU NA KANADU ZA 10% u odnosu na ono što trenutno plaćaju.

Hvala vam na pažnji!“, napisao je Tramp na Tviteru.

Zategnuti trgovinski odnosi

Ova objava dolazi samo dva dana nakon što je Tramp objavio da prekida trgovinske pregovore sa Kanadom, dodatno zatežući odnose sa drugim najvećim trgovinskim partnerom SAD. Reklama koja je izazvala krizu koristi isečke Reganovog govora, a premijer Ontarija Dag Ford je najavio da će njeno emitovanje biti pauzirano u ponedeljak „kako bi se trgovinski pregovori mogli nastaviti“. Ford je rekao da je njegova vlada „ostvarila svoj cilj“ započinjanjem „razgovora“ putem TV reklame.

Fondacija Ronalda Regana se takođe uključila, rekavši da reklama „pogrešno predstavlja“ govor bivšeg predsednika o trgovinskim carinama. Takođe su naglasili da vlada Ontarija nije tražila dozvolu za korišćenje spornog isečka.

Sjedinjene Države su već uvele opštu tarifu od 35% na svu kanadsku robu, iako je većina izuzeta prema postojećem sporazumu o slobodnoj trgovini. Sektorske tarife su takođe na snazi, uključujući 50% na metale i 25% na automobile.

Trampova objava predlaže dodavanje 10 procentnih poena tim porezima. Tri četvrtine kanadskog izvoza ide u SAD, a Ontario je centar kanadske automobilske industrije, što dodatno pojačava značaj ovog spora.

Autor: Iva Besarabić