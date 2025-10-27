AMERIČKI BORBENI AVION I HELIKOPTER PALI U JUŽNO KINESKO MORE! Srušili se u razmaku od POLA SATA, niko ne zna šta se desilo (VIDEO)

U Južno kinesko more pale su se dve letelice američke Ratne mornarice, koje su bile stacionirane na nosaču aviona "USS Nimic".
Foks njuz prenosi da su se helikopter Si hok i lovac F/A-18 Super hornet srušili juče tokom odvojenih "rutinskih operacija" iznad tog mora, a svih pet članova posade je spaseno i u stabilnom je stanju.
Pacifička flota SAD - najveća operativna komanda Ratne mornarice te zemlje - saopštila je na društvenoj mreži X da se oko 14.54 sata po lokalnom vremenu helikopter MH-60R Si hok, koji pripada "Borbenim mačkama" Helikopterske pomorske udarne eskadrile 73, srušio u Južnom kineskom moru dok je izvodio rutinske operacije sa nosača aviona.
Timovi za potragu i spasavanje iz Udarne grupe nosača aviona 11, koji su delovali uz "USS Nimic", brzo su pokrenuli akciju spasavanja i bezbedno izvukli sva tri člana posade helikoptera iz vode.
Zvaničnici su naveli da je osoblje vraćeno na nosač aviona radi medicinske procene i da je kasnije potvrđeno da su svi u stabilnom stanju.
Oko 30 minuta nakon incidenta sa helikopterom, F/A-18F Super Hornet koji je poleteo sa istog broda, a pripada "Borbenim crvenim petlovim" 22. eskadrile udarnih lovaca, takođe je pao u Južnom kineskom moru tokom letačkih operacija.
South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) 26. октобар 2025.
Timovi za potragu i spasavanje ponovo su brzo reagovali, izvukavši dva člana posade aviona, koji su se uspešno katapultirali pre nego što je avion udario u vodu.
Oba pilota su vraćena na "USS Nimic" i u stabilnom su stanju.
Uzroci oba incidenta su i dalje pod istragom.
Pacifička flota SAD - najveća operativna komanda Ratne mornarice te zemlje - saopštila je na društvenoj mreži X da se oko 14.54 sata po lokalnom vremenu helikopter MH-60R Si hok, koji pripada "Borbenim mačkama" Helikopterske pomorske udarne eskadrile 73, srušio u Južnom kineskom moru dok je izvodio rutinske operacije sa nosača aviona.
Timovi za potragu i spasavanje iz Udarne grupe nosača aviona 11, koji su delovali uz "USS Nimic", brzo su pokrenuli akciju spasavanja i bezbedno izvukli sva tri člana posade helikoptera iz vode.
Zvaničnici su naveli da je osoblje vraćeno na nosač aviona radi medicinske procene i da je kasnije potvrđeno da su svi u stabilnom stanju.
Oke 30 minuta nakon incidenta sa helikopterom, F/A-18F Super Hornet koji je poleteo sa istog broda, a pripada "Borbenim crvenim petlovim" 22. eskadrile udarnih lovaca, takođe je pao u Južnom kineskom moru tokom letačkih operacija.
Timovi za potragu i spasavanje ponovo su brzo reagovali, izvukavši dva člana posade aviona, koji su se uspešno katapultirali pre nego što je avion udario u vodu.
Oba pilota su vraćena na "USS Nimic" i u stabilnom su stanju.
Uzroci oba incidenta su i dalje pod istragom.
Autor: S.M.