ERDOGAN SE HITNO OGLASIO! Posle snažnog zemljotresa poručio: Neka Alah zaštiti naš narod!

Nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio zapadnu Tursku, predsednik Redžep Tajip Erdogan hitno se oglasio i uputio poruku podrške građanima.

Zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale registrovan je u večernjim časovima, a prema podacima Uprave za upravljanje katastrofama (AFAD), potres se osetio u više provincija, uključujući i Istanbul.

„Naše nadležne agencije, pre svega AFAD, temeljno istražuju i prate situaciju na terenu. I mi pažljivo pratimo situaciju. Neka Alah zaštiti našu zemlju i naš narod od svih katastrofa“, napisao je Erdogan na društvenim mrežama.

Turske vlasti su u pripravnosti, a ekipe za vanredne situacije su raspoređene na pogođenim lokacijama. Za sada nema zvaničnih podataka o žrtvama ili većoj materijalnoj šteti, ali se situacija aktivno prati.

Građani u pogođenim oblastima iz straha su istrčali na ulice, a mnogi su noć odlučili da provedu napolju, iz predostrožnosti zbog mogućih naknadnih potresa.

Autor: Dalibor Stankov