NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U RUSIJI: DEVOJČICA (4) BACILA NOVOROĐENČE KROZ PROZOR Nije mu bilo spasa GDE JE BILA MAJKA, PITAJU SE MEŠTANI

Meštani sela Vasiljevo u ruskoj republici Tatarstan u šoku su nakon tragedije koja se dogodila u subotu oko 13 sati, kada je tek rođena beba nađena mrtva na ulici.

Nju je kroz prozor na četvrtom spratu bacila starija sestra (4), nakon što ih je majka ostavila same u stanu.

Od tragedije, atmosfera u selu je neprijatna. Ljudi pričaju o tome šta se desilo. Policijski službenici naglašavaju da je porodica bila dobrostojeća, da nije imala dosije nikakvih krivičnih dela i da generalno nije privlačila pažnju. Živeli su srećno, iznajmljivali stan i odgajali ćerku. Zatim, 5. oktobra, žena (26) je rodila drugu ćerku.

Međutim, radost njenog rođenja bila je kratkog veka, a devojčica je umrla posle samo 21 dan.

Komšinica porodice koju je zadesila tragedija, odgaja sama dvoje dece, starije takođe ima četiri godine. Ona insistira na tome da decu ne treba ostavljati samu, čak ni na minut.

„Kako god da na to gledate, majčina je krivica. Gde je otišla, zašto je otišla?”, pita komšinica zbunjeno.

Veruje da je majka, ako je zaista morala da izađe, mogla da svrati i zamoli nekoga da pričuva decu, tvrdi da to niko ne bi odbio. Ali žena nije... i ostavila je decu samu.

Nažalost, beba nije pala na travnjak već na beton i odmah je umrla. Bolničari koji su stigli na lice mesta mogli su samo da konstatuju smrt.

Odmah nakon incidenta ljudi su počeli da komentarišu dve moguće verzije tragedije. Prema prvoj, beba se probudila i počela je da plače. Njena starija sestra je pokušala da je smiri, ne shvatajući posledice.

„Ovde se ne mogu primeniti standardi odraslih. Dete tog uzrasta još nema potpuno razumevanje smrti. Mogao se javiti emocionalni impuls; mogla je da pokuša da smiri sestru koliko god je mogla, ili je jednostavno želela pažnju. I tada se javlja ljubomora”, objašnjava Ljudmila Nevostrujeva, klinički psiholog.

Druga teorija se vrti oko ljubomore. Navodno, devojčica jednostavno nije bila spremna da deli pažnju svojih roditelja sa svojom novorođenom sestrom, koja je ranije bila isključivo usmerena na nju.

U svakom slučaju, ovde i dalje ima više pitanja nego odgovora, kako od strane tekuće istrage, tako i od strane javnosti.

„Pokrenut je krivični postupak zbog nehata”, objasnio je advokat Šamil Kuramšin.

Autor: Jovana Nerić