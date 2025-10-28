Stravičan požar zahvatio je porodično imanje u mestu Zent Tomas am Blazenštajn u Gornjoj Austriji, u okrugu Perg.

Vatrena stihija buknula je u ponedeljak oko podneva i u potpunosti uništila poljoprivredno domaćinstvo do samih temelja. Nažalost, tri ponija su izgorela u stajama, dok su dečaci, sinovi vlasnika farme, prošli bez povreda.

Požar počeo dok su dečaci točili gorivo

Prema prvim informacijama, tragedija je počela kada su dečaci od 13 i 11 godina, koji su bili na jesenjem raspustu, pokušavali da natoče gorivo u kvad motor kako bi se provozali po imanju. Iz za sada nepoznatog razloga, kanister s benzinom se zapalio – najverovatnije zato što je motor već bio upaljen i pregrejan.

Vatra se zatim munjevito proširila po imanju, zahvativši pomoćne objekte i staje.

Dečaci su pokušali da ugase požar protivpožarnim aparatom, ali nisu uspeli. Tek kada su shvatili da je vatra izmakla kontroli, pozvali su vatrogasce.

Na lice mesta upućeno je 13 vatrogasnih jedinica iz celog regiona, sa oko 120 vatrogasaca. Borili su se s vatrom u izuzetno teškim uslovima — uz jaku kišu i vetar. Voda za gašenje morala je da se doprema iz udaljenih izvora, a u pomoć su pritekli i lokalni poljoprivrednici sa cisternama.



Uprkos nadljudskim naporima, vatra je progutala sve pomoćne objekte na imanju. Tri ponija nisu uspela da se spasu i stradala su u plamenu. Zahvaljujući brzoj intervenciji, vatra nije prešla na porodičnu kuću i obližnju šumu, čime je izbegnuta još veća katastrofa.

Istraga u toku

Na terenu su i dalje istražitelji iz Kancelarije za kriminalistička istraživanja Gornje Austrije, koji utvrđuju tačan uzrok požara. Prema prvim procenama, materijalna šteta je ogromna. Lokalna zajednica pokrenula je inicijativu za pomoć porodici, čije je imanje u potpunosti uništeno.

Autor: D.Bošković