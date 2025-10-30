ŠEST ZEMLJOTRESA POGODILO TURSKU ZA 20 MINUTA Serija potresa na zapadu zemlje, tlo se ne smiruje!

Za manje od 20 minuta, šest zemljotresa potreslo je Tursku, većina u gradu Bigadic na zapadu zemlje.

Kako je javio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, zemljotres jačine 1,2 stepena po Rihteru pogodio je Bigadic u 7:52 po našem vremenu.

Sledeći zemljotres, jačine 3,3 Rihtera, pogodio je područje severoistočno od grada, samo minut kasnije.

Zemljotres jačine 1,3 Rihtera pogodio je 23 kilometara jučno od istog grada u 7:54.

Selo Besni, na jugozapadu zemlje, bilo je sledeće na udaru zemljotresa jačine 1,8 Rihtera, u 7:57.

Jug Bigadica je ponovo pogodio zemljotres u 8:07 časova, a jačina je bila 1,8 Rihtera.

Poslednji zemljotres, jačine 2,2 Rihtera, pogodio je 22 kilometra jugoistočno od istog grada u 8:11 časova, javlja EMSC, dodajući da je u međuvremenu zabeleženo još zemljotresa u blizini istog grada.

Autor: Jovana Nerić