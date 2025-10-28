AKTUELNO

Svet

RAFAL POTRESA POSLE RAZORNOG ZEMLJOTRESA U TURSKOJ! Tlo se ne smiruje, zgrade se rušile ko kule od karata! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pixabay.com, Google Maps ||

Nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji je sinoć pogodio oblast Balikesir u Turskoj, osetilo se više od 100 naknadnih potresa, od kojih je najjači bio 4,4 stepena.

U potresu je povređeno 18 ljudi, a turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja objavio je da je primljeno 504 izveštaja, uključujući 25 izveštaja o strukturnoj šteti.

Prema saopštenju Kancelarije guvernera Balikesira, škole danas neće raditi, a saopšteno je i da su trudnice i osobe sa invaliditetom koje rade u javnim institucijama i organizacijama stavljene na administrativno odsustvo, preneo je Haberler.

Škole su takođe zatvorene u pet okruga Manise.

Objavljeno je da će obrazovne ustanove obstaviti rad na jedan dan u okruzima Akhisar, Soma, Demirdži, Kirikagač i Gerdes.

Guverner Balikesira Ismail Ustaoglu, dajući saopštenje u 1.30, objavio je da su se tri zgrade teško oštećene u prethodnom zemljotresu, koje su bile nenaseljene, i dvospratna prodavnica u centru Sindirgija srušile.

"Imamo 22 građanina koji su se prijavili u naše bolnice. Četiri od njih su otpuštena", rekao je Ustaoglu i dodao da nema žrtava.

Zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale pogodio je okrug Sindirgi u Balikesiru u ponedeljak u 22.48. Podrhtavanje tla osetilo se i u Istanbulu i okolnim provincijama.

Potres jačine 6,1 stepen Rihterove skale dogodio se u istom regionu 10. avgusta ove godine.

Međutim, sinoćni zemljotres je bio bliže površini, što je dovelo do toga da se njegov intenzitet oseti intenzivnije.

AFAD (Predsedništvo za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama) objavilo je da je dubina potresa bila 5,9 kilometara.

AFAD je građane upozorio da ne ulaze u oštećene objekte u području pogođenom zemljotresom.

"Izbegavajte boravak u blizini rizičnih zgrada. Održavajte komunikaciju putem servisa kratkih poruka (SMS) i softvera za razmenu poruka na internetu. Pratite upozorenja zvaničnih vlasti", navodi se u upozorenju AFAD-a.

Autor: Jovana Nerić

#Balikesir

#Turska

#Zemljotres

POVEZANE VESTI

Svet

U TOKU POTRAGA ZA NESTALIMA! Katastrofalne posledice zemljotresa u Turskoj: Srušeno više objekata

Svet

EPILOG SNAŽNOG ZEMLjOTRESA U TURSKOJ: Poginula jedna osoba, tlo se i dalje trese – potrage u toku!

Svet

Isplivali prvi snimci snažnog zemljotresa na Kritu: Kola se tresu, u radnjama sve popadalo na pod (VIDEO)

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES KOD NAPULJA, NAJJAČI U POSLEDNJIH 40 GODINA! Panika na jugu Italije, hiljade ljudi izašlo na ulice

Svet

Jak zemljotres pogodio Grčku! Tlo se ne smiruje, potres je trajao neobično dugo

Svet

PRVI SNIMCI RAZORNOG ZEMLJOTRESA U JAPANU: Izdato hitno upozorenje na cunami (VIDEO)