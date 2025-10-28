RAFAL POTRESA POSLE RAZORNOG ZEMLJOTRESA U TURSKOJ! Tlo se ne smiruje, zgrade se rušile ko kule od karata! (VIDEO)

Nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji je sinoć pogodio oblast Balikesir u Turskoj, osetilo se više od 100 naknadnih potresa, od kojih je najjači bio 4,4 stepena.

U potresu je povređeno 18 ljudi, a turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja objavio je da je primljeno 504 izveštaja, uključujući 25 izveštaja o strukturnoj šteti.

Prema saopštenju Kancelarije guvernera Balikesira, škole danas neće raditi, a saopšteno je i da su trudnice i osobe sa invaliditetom koje rade u javnim institucijama i organizacijama stavljene na administrativno odsustvo, preneo je Haberler.

Škole su takođe zatvorene u pet okruga Manise.

A 6.1 magnitude earthquake shook Turkey and caused buildings to collapse in Sindirgi, Balikesir province, Turkey. pic.twitter.com/TCCr4ZFvwE — The News Spark (@TheNewsSpark) 27. октобар 2025.

Objavljeno je da će obrazovne ustanove obstaviti rad na jedan dan u okruzima Akhisar, Soma, Demirdži, Kirikagač i Gerdes.

Guverner Balikesira Ismail Ustaoglu, dajući saopštenje u 1.30, objavio je da su se tri zgrade teško oštećene u prethodnom zemljotresu, koje su bile nenaseljene, i dvospratna prodavnica u centru Sindirgija srušile.

"Imamo 22 građanina koji su se prijavili u naše bolnice. Četiri od njih su otpuštena", rekao je Ustaoglu i dodao da nema žrtava.

Zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale pogodio je okrug Sindirgi u Balikesiru u ponedeljak u 22.48. Podrhtavanje tla osetilo se i u Istanbulu i okolnim provincijama.

🚨BREAKING: Some buildings collapsed and electricity was cut off in the earthquake that occurred in Sındırgı district of Balıkesir, Turkey. pic.twitter.com/0a1VoJE8ka — World Source News (@Worldsource24) 27. октобар 2025.

Potres jačine 6,1 stepen Rihterove skale dogodio se u istom regionu 10. avgusta ove godine.

Međutim, sinoćni zemljotres je bio bliže površini, što je dovelo do toga da se njegov intenzitet oseti intenzivnije.

AFAD (Predsedništvo za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama) objavilo je da je dubina potresa bila 5,9 kilometara.

AFAD je građane upozorio da ne ulaze u oštećene objekte u području pogođenom zemljotresom.

"Izbegavajte boravak u blizini rizičnih zgrada. Održavajte komunikaciju putem servisa kratkih poruka (SMS) i softvera za razmenu poruka na internetu. Pratite upozorenja zvaničnih vlasti", navodi se u upozorenju AFAD-a.

Autor: Jovana Nerić