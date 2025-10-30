Uragan Melisa izazvao smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama (FOTO)

Uragan Melisa izazvao je smrt više od 30 osoba i razaranja u karipskim zemljama, širom Jamajke, Haitija, Dominikanske Republike i Kube, prenosi danas Skaj njuz.

Zvaničnici su do sada prijavili 25 smrtnih slučaja na Haitiju, osam na Jamajci i jedan u Dominikanskoj Republici.

Snimci iz vazduha pokazuju gradove uništene olujom, koja je u utorak, 28. oktobra stigla na kopno Jamajke kao uragan pete kategorije, sa vetrovima do 295 kilometara na sat.

Jedan od najjačih uragana na Atlantskom okeanu ikada, Melisa je oslabila kada je stigla do Kube u sredu ujutru, ali je i tamo izazvala razaranje, rušenje kuća i blokiranje puteva.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države šalju timove za spasavanje i reagovanje kako bi pomogli u naporima oporavka na Karibima, kao i da vladini zvaničnici koordiniraju akcije sa rukovodstvom Jamajke, Haitija, Dominikanske Republike i Bahama.

Tanjug AP/Matias Delacroix Tanjug AP/Ramon Espinosa

Autor: Jovana Nerić