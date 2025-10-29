SMRTONOSNI URAGAN RAZORIO JAMAJKU, SADA JURI KA KUBI! Stravične scene, proglašena ZONA KATASTROFE, stižu prvi izveštaji o žrtvama! (FOTO+VIDEO)

Veoma jak uragan Melisa, najsnažnija oluja koja je ikada pogodila Jamajku, opustošio je ostrvo ostavljajući stotine hiljada ljudi bez struje i interneta, a najmanje sedam osoba je poginulo dok se oluja sada približava Kubi, ponovo jačajući na putu ka ostrvu koje je već u pripravnosti.

Za sada je potvrđeno sedam smrtnih slučajeva na Jamajci, Haitima i Dominikanskoj Republici, a veliki deo Jamajke je bez struje i interneta. S obzirom na snagu uragana i obim štete, očekuje se da će broj žrtava rasti.

Stotine hiljada ljudi bez struje i interneta

Servis za praćenje internet konekcije Netblocks prijavio je nagli pad povezanosti širom Jamajke. Prema njihovim podacima, stotine hiljada ljudi ostalo je bez struje i telekomunikacija zbog jakih vetrova i oborenih dalekovoda.



Na njihovom X profilu objavljen je grafikon koji pokazuje koliko je naglo povezanost opala od juče.

Ljudi na Kubi beže sa obale, uragan sve jači

Nakon što je izgubila deo snage i spuštena je u kategoriju 4, Melisa je počela da napušta Jamajku i kreće se ka Kubi, prema podacima američkog Nacionalnog centra za uragane (NHC), upozoravajući da situacija ostaje „izuzetno opasna“. Ali sada uragan ponovo jača i očekuje se da će uskoro stići do Kube.

⚠️ Update: Real-time network data show the growing impact of Hurricane Melissa across #Jamaica with national connectivity down to 30% of ordinary levels; the incident is attributed to heavy winds and downed lines leaving hundreds of thousands without power and telecoms 🌀⚡ pic.twitter.com/INnBq2JpCk — NetBlocks (@netblocks) 29. октобар 2025.

Ostrvo je proglašeno „zonom katastrofe“

Ovo je najgori uragan koji je ikada pogodio Jamajku, a premijer Endru Holms je proglasio ostrvo „zonom katastrofe“.

U Svetoj Katarini, u centralnoj Jamajci, reka Rio Kobre se izlila iz korita, a jaki vetrovi su rušili ograde i krovove. Sveta Elizabeta, parohija na jugozapadu ostrva sa populacijom od 150.000 stanovnika i „žitnica“ Jamajke, bila je potopljena, prema rečima lokalnog zvaničnika Dezmonda Makenzija na konferenciji za novinare. „Šteta u Svetoj Elizabeti je značajna, cela Jamajka je pretrpela razorne posledice Melise“, dodao je, dodajući da je nekoliko bolnica oštećeno.

Jamaica 🇯🇲

Hurricane Melissa aftermath pic.twitter.com/WcUVfhbgTR — Rusty Sun Compass (@sun_iscompass) 29. октобар 2025.

Uragan je, čak i pre nego što je stigao do kopna, ubio tri osobe na Jamajci, kao i još tri osobe na Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici. Na Haitiju su vlasti u sredu naredile zatvaranje škola, preduzeća i vladinih kancelarija.

Autor: D.Bošković