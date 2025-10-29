AKTUELNO

Svet

SMRTONOSNI URAGAN RAZORIO JAMAJKU, SADA JURI KA KUBI! Stravične scene, proglašena ZONA KATASTROFE, stižu prvi izveštaji o žrtvama! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Ramon Espinosa ||

Veoma jak uragan Melisa, najsnažnija oluja koja je ikada pogodila Jamajku, opustošio je ostrvo ostavljajući stotine hiljada ljudi bez struje i interneta, a najmanje sedam osoba je poginulo dok se oluja sada približava Kubi, ponovo jačajući na putu ka ostrvu koje je već u pripravnosti.

Za sada je potvrđeno sedam smrtnih slučajeva na Jamajci, Haitima i Dominikanskoj Republici, a veliki deo Jamajke je bez struje i interneta. S obzirom na snagu uragana i obim štete, očekuje se da će broj žrtava rasti.

Stotine hiljada ljudi bez struje i interneta

Servis za praćenje internet konekcije Netblocks prijavio je nagli pad povezanosti širom Jamajke. Prema njihovim podacima, stotine hiljada ljudi ostalo je bez struje i telekomunikacija zbog jakih vetrova i oborenih dalekovoda.


Na njihovom X profilu objavljen je grafikon koji pokazuje koliko je naglo povezanost opala od juče.

Ljudi na Kubi beže sa obale, uragan sve jači

Nakon što je izgubila deo snage i spuštena je u kategoriju 4, Melisa je počela da napušta Jamajku i kreće se ka Kubi, prema podacima američkog Nacionalnog centra za uragane (NHC), upozoravajući da situacija ostaje „izuzetno opasna“. Ali sada uragan ponovo jača i očekuje se da će uskoro stići do Kube.

Ostrvo je proglašeno „zonom katastrofe“

Ovo je najgori uragan koji je ikada pogodio Jamajku, a premijer Endru Holms je proglasio ostrvo „zonom katastrofe“.

U Svetoj Katarini, u centralnoj Jamajci, reka Rio Kobre se izlila iz korita, a jaki vetrovi su rušili ograde i krovove. Sveta Elizabeta, parohija na jugozapadu ostrva sa populacijom od 150.000 stanovnika i „žitnica“ Jamajke, bila je potopljena, prema rečima lokalnog zvaničnika Dezmonda Makenzija na konferenciji za novinare. „Šteta u Svetoj Elizabeti je značajna, cela Jamajka je pretrpela razorne posledice Melise“, dodao je, dodajući da je nekoliko bolnica oštećeno.

Uragan je, čak i pre nego što je stigao do kopna, ubio tri osobe na Jamajci, kao i još tri osobe na Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici. Na Haitiju su vlasti u sredu naredile zatvaranje škola, preduzeća i vladinih kancelarija.

Autor: D.Bošković

#Jamajka

#Kuba

#izveštaji

#katastrof

#uragan

#ćrtve

POVEZANE VESTI

Svet

HAOS NA KUBI! Struje nema danima, a sad je uragan OPUSTOŠIO ostrvo: Šest mrtvih, u Havani protesti - UDARAJU U LONCE (FOTO, VIDEO)

Svet

Snažan uragan nastavlja da odnosi živote: Žena poginula na Jamajci, Beril krenuo ka Meksiku (FOTO)

Svet

Jeziv snimak oluje Erin, ojačala u uragan kategorije 4: Juri munjevitom brzinom ka američkom tlu

Svet

IMA MRTVIH! UDAR STRAVIČNE OLUJE! Vetar briše sve pred sobom, padaju stabla i kablovi! Izdato HITNO upozorenje na OPASNOST! (VIDEO)

Svet

Tajfun juri ka Kini, već masovno ubija ljude: Milioni evakuisani, Hong Kong se sprema za najgore (VIDEO)

Svet

DOLAZI STRAVIČNA OLUJA, NIKO NIJE SIGURAN! Katastrofalan uragan preti Kubi, cela zemlja u strahu od nemilosrdnog Rafaela!