Jeziv snimak oluje Erin, ojačala u uragan kategorije 4: Juri munjevitom brzinom ka američkom tlu

Tropska oluja Erin značajno je ojačala danas u uragan kategorije 4 na području Karpiskog mora i nastavlja da se pojačava, saopšteno je iz američkog Nacionalnog centra za uragane.

Oluju, koja se trenutno nalazi na oko 240 kilometara severoistočno od Angvile, ostrva i britanske prekomorske teritorije u Karipskom moru, karakterišu vetrovi brzine do 230 kilometara na sat koji pokreću nevreme u pravcu zapad-severozapad brzinom od oko 30 kilometara na sat, prenosi AP.

Trenutno se ne predviđa da će oluja pogoditi kopno, ali snažni vetrovi utiču na obližnja ostrva što je navelo meteorologe da izdaju upozorenje na moguće poplave, klizišta i odrone.

Centar za uragane navodi da će oluja na svom putu skrenuti pre kontinentalnog dela Sjedinjenih Američkih Država.

Upozorenja za tropsku oluju na snazi su za karipska ostrva Sent Martin, Sent Bart i Sent Marten.

"Do nedelje obodi uragana Erin mogli bi da donesu obilne padavine na sever Levardskih ostrva, na Devičanska ostrva i u Portoriko", saopšteno je iz Nacionalnog centra za uragane.

Istureni obalski delovi SAD kao što su Uter Benks u Severnoj Karolini, Long Ajlend u Njujorku i Kejp Kod u Masačusetsu suočavaju se sa većim rizikom od direktnih i potencijalno ozbiljnih uslova tropske oluje ili uragana u odnosu na veći deo južnog Atlantika, srednjeg Atlantika i obala Nove Engleske, navodi se u saopštenju.

Erin je peta oluja u sezoni uragana na Atlantiku, koja traje od 1. juna do 30. novembra, ali prva koja je dostigla status uragana.

