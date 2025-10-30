AKTUELNO

PRODAT LUKOIL! Ovo je novi kupac naftnog giganta

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila je da prodaje svoje međunarodne aktive kompaniji Gunvor, čiji je vlasnik švedski milijarder Torbjorn Tornkvist.

Transakcija, kako se navodi, još uvek zavisi od ispunjenja određenih regulatornih uslova.

Ova odluka dolazi samo nekoliko dana nakon što je Lukoil objavio da je započeo pregovore o prodaji svojih stranih poslovanja, pošto su nove američke sankcije značajno otežale poslovanje kompanije van Rusije.

Gunvor preuzima Lukoilove projekte u inostranstvu

Prema dostupnim informacijama, Gunvor je podneo ponudu za preuzimanje međunarodnih aktiva, koju je Lukoil prihvatio. U pitanju su naftni i gasni projekti u jedanaest zemalja, uključujući regione u Evropi, Aziji i Africi.

Kompanija Gunvor Group, kojom rukovodi i u većinskom vlasništvu drži Torbjorn Tornkvist, ubraja se među najveće svetske trgovce naftom i energentima.

Reakcija tržišta i uticaj sankcija

Očekuje se da će prodaja pomoći Lukoilu da stabilizuje poslovanje u uslovima pojačanih sankcija SAD i EU, dok analitičari ukazuju da ovaj potez predstavlja najveći transfer ruskih energetskih sredstava u zapadne ruke od početka rata u Ukrajini.

Transakcija bi, prema procenama, mogla biti završena do sredine 2026. godine, nakon što sve strane dobiju neophodne dozvole od regulatornih tela u zemljama gde Lukoil posluje.

Autor: A.A.

#Lukoil

#Prodaja

#nafta

#rusi

