Sančez: Finansiranje Socijalistilčke stranke je bilo potpuno legalno

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je danas da je finansiranje njegove Socijalističke partije bilo potpuno legalno nakon što su senatori počeli da istražuju navode da državni zvaničnici primaju mito.

"Socijalistička partija je stranka sa apsolutno čistim finansiranjem. Upotreba gotovine je sasvim legalna i uobičajena u Socijalističkoj partiji za poravnanje troškova... uvek uz priznanice", rekao je Sančez u Skupštini, preneo je Rojters.

Upitan da li je primio bilo kakve gotovinske isplate, Sančez je rekao da je uveren da je to učinio "u nekim situacijama" uz fakturu, ali da one nikada nisu prelazile 1.000 evra, što je zakonski limit u Španiji.

Sančez je takođe insistirao da njegova vlada sprovodi niz mera protiv korupcije.

"Nulta korupcija ne postoji, ali nulta tolerancija postoji", rekao je on.

Senatori istražuju navode da su visoki socijalistički zvaničnici primali mito u zamenu za dodelu ugovora o javnim radovima, kao i odvojene istrage koje uključuju Sančezovu suprugu i brata.

Senat od 266 članova kontroliše glavna opoziciona Narodna partija (PP), koja je više puta pozivala na Sančezovu ostavku i vanredne izbore, optužujući levičarsku manjinsku vladu za korupciju.

Sančez je istragu opisao kao "cirkus".

Bivši poslanik socijalista, Santos Serdan, i dalje je u pritvoru, dok je njegov prethodnik Hose Luis Abalos, koji je bio ministar saobraćaja između 2020. i 2021. godine, umešan u navodnu zaveru za dobijanje mita prilikom kupovine maski za lice tokom pandemije koronavirusa.

Obojica su bili Sančezovi savetnici.

Sančez ističe da nije imao saznanja o nezakonitim radnjama bilo kog od njih, dok Serdan i Abalos poriču optužbe.