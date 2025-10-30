AKTUELNO

PUTIN NAREDIO PREKID VATRE: Obustava sukoba u tri oblasti u Ukrajini

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Maxim Shemetov ||

Ministarstvo odbrane Rusije dobilo je naređenje od Putina da obezbedi neometan prolaz stranih novinara, uključujući i ukrajinske, kako bi posetili zone blokade

Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je danas Ministarstvu odbrane prekid vatre u zoni u kojoj su opkoljene ukrajinske snage, kako bi bio obezbeđen prolaz za strane novinare, pa i one iz Ukrajine.

"Ministarstvo odbrane Rusije dobilo je naređenje od Vrhovnog komandanta Ruske Federacije da obezbedi neometan prolaz stranih novinara, uključujući i ukrajinske novinare prilikom njihovog obraćanja komandi Oružanih snaga Ukrajine, radi posete zonama blokade ukrajinskih snaga u Krasnoarmejsku, Dimitrovu i Kupjansku", naveli su u ministarstvu.


Komanda je spremna da privremeno prekine borbene aktivnosti u tim zonama.

"Komanda je spremna, po potrebi, da prekine borbene aktivnosti na pet-šest sati u navedenim zonama, kao i da obezbedi koridore za neometan ulazak i izlazak grupa predstavnika stranih medija", navodi se u saopštenju.

Priliku za posetu oblasti u kojoj su okružene Oružane snage Ukrajine imaće, između ostalih, i novinari iz Ukrajine, navode RIA Novosti.

Autor: D.Bošković

