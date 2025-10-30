TRESLO SE TLO: Veoma snažan zemljotres pogodio Aljasku

Zemljotres magnitude 5,7 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 30. oktobra 2025. u 18.33 časova, na području Aljaske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 59.6447 i dužine -150.3718, na oko 170 kilometara od Enkoridža.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 32.7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

