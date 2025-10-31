AKTUELNO

Svet

Dečaci tukli čoveka do smrti na autobuskoj stanici: Užas u Mađarskoj

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Dva dečaka, stara 15 i 16 godina, uhapšena su zbog sumnje da su pretukli čoveka nasmrt na autobuskoj stanici u Hajdunanašu u Mađarskoj.

Napad se dogodio u utorak uveče, a jezivom zločinu prethodila je verbalna rasprava žrtve sa tinejdžerima.

Policija je u utorak, oko 22 sata, primila poziv građana da je došlo do fizičkog sukoba muškarca sa dvojicom tinejdžera na autobuskoj stanici. Kada je patrola stigla na lice mesta, zatekli su muškarca kako leži na pločniku bez svesti.

Na lice mesta je brzo stigla i ekipa Hitne pomoći ali je žrtva (44) uprkos naporima lekara, podlegao povredama.

Na osnovu snimaka sigurnosnih kamera i izjava očevidaca ustanovljeno je da su dečaci, nakon što su ušli u verbalni okršaj sa muškarcem, sa gradilišta koje se nalazi kraj autobuske stanice, uzeli metalnu palicu i drvenu letvu, kojima su više puta udarili nesrećnog čoveka.

Policija je brzo uspela da identifikuje osumnjičene i oni su pronađeni i uhapšeni u noći između utorka i srede. Tokom saslušanja su priznali zločin.

Čeka se odluka o pritvoru.

Autor: Marija Radić

#Dečaci

#Mađarska

#Smrt

#tuča

#Čovek

POVEZANE VESTI

Svet

TUGA U ENGLESKOJ: Dečaci preminuli nakon posledica ubadanja nožem

Hronika

Tukli ga pesnicama dok nije pao – na saslušanju zanemeli - otkriveni novi detalji ubistva na Gulašijadi

Hronika

UŽAS U BEOGRADU: Struja udarila dečaka na stanici u Železniku

Hronika

DEČACI ZBRINUTI NA INSTITUTU ZA MAJKU I DETE: Požar u Maloj Ivanči - Povređeno dvoje dece

Hronika

Užas u Novom Sadu: Dečaci koji čoveka tukli do smrti, upali u školsko dvorište i napali dete sa smetnjama

Region

Tinejdžeri pretukli starca u Splitu, pa završili IZA REŠETAKA