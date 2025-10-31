Dečaci tukli čoveka do smrti na autobuskoj stanici: Užas u Mađarskoj

Dva dečaka, stara 15 i 16 godina, uhapšena su zbog sumnje da su pretukli čoveka nasmrt na autobuskoj stanici u Hajdunanašu u Mađarskoj.

Napad se dogodio u utorak uveče, a jezivom zločinu prethodila je verbalna rasprava žrtve sa tinejdžerima.

Policija je u utorak, oko 22 sata, primila poziv građana da je došlo do fizičkog sukoba muškarca sa dvojicom tinejdžera na autobuskoj stanici. Kada je patrola stigla na lice mesta, zatekli su muškarca kako leži na pločniku bez svesti.

Na lice mesta je brzo stigla i ekipa Hitne pomoći ali je žrtva (44) uprkos naporima lekara, podlegao povredama.

Na osnovu snimaka sigurnosnih kamera i izjava očevidaca ustanovljeno je da su dečaci, nakon što su ušli u verbalni okršaj sa muškarcem, sa gradilišta koje se nalazi kraj autobuske stanice, uzeli metalnu palicu i drvenu letvu, kojima su više puta udarili nesrećnog čoveka.

Policija je brzo uspela da identifikuje osumnjičene i oni su pronađeni i uhapšeni u noći između utorka i srede. Tokom saslušanja su priznali zločin.

Čeka se odluka o pritvoru.

