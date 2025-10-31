SILOVAO I UBIO DVE DEVOJČICE! Stravičan zločin na Noć veštica: Nudile komšiajama da urade sitne poslove za novac, ali tog dana se nisu vratile kući

Dve mlade devojčice brutalno su silovane i ubijene na plaži nakon što su nekoliko dana pre Noći veštica išle od vrata do vrata. Muškarac odgovoran za zločin, Pol Stiven Ozborn, osuđen je za silovanje i ubistvo Lijan Oliver (10) i devetogodišnje Patriše Lidi (9) u Varani, u Australiji, 29. oktobra 1995. godine.

Nedavno mu je odbijen zahtev za uslovni otpust, te mu je onemogućeno puštanje na slobodu najmanje narednih osam godina.

Tačno trideset godina nakon zločina, zajednica u Varani, koja se nalazi severno od Brizbejna i dalje je potresena jednim od najšokantnijih zločina koji su je ikada zadesili.

Kada mu je dosudio dve doživotne kazne zatvora za ubistva i dve kazne od po 18 godina za silovanja, sudija Vrhovnog suda Glen Vilijams izjavio je da Ozborn nikada ne bi trebalo da bude pušten na slobodu.

Iako je za uslovni otpust postao podoban 2020. godine, odbijen je. Predsednik Odbora za uslovni otpust Kvinslenda, Majkl Bern, saopštio je da Ozborn neće moći ponovo da podnese zahtev za uslovni otpust pre 22. maja 2032. godine. Bern je, prema izveštaju australijske televizije ABC, naglasio težinu zločina i opasnost koju bi Ozbornovo puštanje predstavljalo po javnost.

Polugola tela ležala su jedno pored drugog na plaži

Dana 29. oktobra 1995. godine, tačno pre 30 godina, male prijateljice Patriša Lidi i Lijan Oliver pokušavale su da zarade nešto džeparca.

Roditelji Lijan Oliver prisustvovali su nedeljnom popodnevnom roštilju u dvorištu komšija kada su devojčice odlučile da idu od vrata do vrata, preneo je ABC.

Njihove porodice su rekle da to nije bilo ništa neobično — i ranije su obilazile komšije, nudeći da urade sitne poslove za novac. Međutim, tog dana se nisu vratile kući.

Devojčice su poslednji put viđene oko 15 časova. Do 19 časova prijavljen je njihov nestanak i započeta je opsežna potraga. Vlasti su pretraživale područje do ponoći, a potraga je nastavljena u zoru.

Albi Oliver, otac Lijan, bio je taj koji je sledećeg jutra, oko 12 sati nakon nestanka, prvi pronašao tela devojčica. Njihova polugola tela ležala su jedno pored drugog u peščanim dinama na plaži Varana.

Rezultati obdukcije kasnije su pokazali da su obe devojčice bile seksualno zlostavljane. Policija je počela da ispituje stanovnike i učesnike roštilja kako bi sastavila tok događaja i otkrila počinioca dvostrukog ubistva.

Ključni trag – pronađeni novčanik

Ubrzo je na plaži, u blizini mesta gde su pronađena tela, pronađen novčanik koji je pripadao Ozbornu (27), radniku iz Vurtule, koji je ranije služio kaznu zbog seksualnog napada na tinejdžerku.

Ozborn je tog popodneva prisustvovao istom roštilju kao i roditelji Lijan Oliver, a potom je viđen kako ide prema plaži.

Policija ga je ispitala iste noći kada su tela pronađena i odmah ga uhapsila pod optužbom za ubistva. Ovaj monstruozni zločin izazvao je ogroman bes javnosti, pa su mere bezbednosti u sudnici Maručidora bile pojačane na dan suđenja.

Oko 200 meštana okupilo se ispred suda dva dana nakon Ozbornovog hapšenja, pozivajući da mu se sudi bez milosti. U međuvremenu, rođaci obe devojčice i njihovi prijatelji plakali su dok su čekali početak suđenja. Kada je Ozborn uveden u sudnicu, prisutni su ga vređali, pa je nekoliko ljudi moralo da bude udaljeno iz galerije, preneo je ABC.

Ozborn je priznao krivicu po svim tačkama optužnice i osuđen je na dve doživotne kazne zatvora za ubistva i dve kazne od po 18 godina za silovanja. On i dalje ostaje zatvoren kao visoko rizičan zatvorenik zbog težine svojih zločina.

Autor: Iva Besarabić