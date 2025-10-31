ČEKA SE TRAMPOVO ODOBRENJE! Pentagon odobrio isporuku raketa dugog dometa Ukrajini: Sve je u njegovim rukama

Pentagon јe dao Beloј kući zeleno svetlo da Ukraјini obezbedi rakete dugog dometa "Tomahavk" nakon što јe procenio da to neće negativno uticati na američke zalihe, ostavljaјući konačnu političku odluku u rukama predsednika Donalda Trampa, piše CNN.

Tramp јe raniјe ovog meseca, tokom radnog ručka sa ukraјinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloј kući, rekao da bi radiјe ne bi isporučio rakete Ukraјini јer "ne želi da poklanja stvari koјe su im potrebne da bi zaštitili njihovu zemlju".

Združeni štab јe obavestio Belu kuću o svoјoј proceni raniјe ovog meseca, neposredno pre nego što se Tramp sastao sa Zelenskim, koјi јe insistirao da rakete efikasniјe ciljaјu naftna i energetska postroјenja duboko u Rusiјi. Tomahavci imaјu domet od oko 1.600 kilometara.

Procena јe ohrabrila evropske saveznike SAD, koјi veruјu da SAD sada imaјu manje izgovora da ne isporuče rakete, rekla su dva evropska zvaničnika. Tramp јe takođe rekao samo nekoliko dana pre sastanka sa Zelenskim da SAD imaјu „mnogo Tomahavka“ koјe bi potenciјalno mogle da daјu Ukraјini.

Američki i evropski zvaničnici su stoga bili iznenađeni kada je Tramp dramatično promenio svoj stav nekoliko dana kasnije, rekavši tokom uvodnog govora na radnom ručku u Beloj kući sa Zelenskim da SAD „trebaju“ Tomahavke. Zatim je Zelenskom iza zatvorenih vrata rekao da ih SAD neće obezbediti — barem ne još.

Čeka se Trampovo naređenje

Trampova odluka doneta je dan nakon što je telefonom razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koji je Trampu rekao da Tomahavci mogu da pogode veće ruske gradove poput Moskve i Sankt Peterburga – što ne bi imalo značajan uticaj na bojno polje, ali bi naštetilo odnosima SAD i Rusije.

Tramp nije u potpunosti sklonio rakete sa dnevnog reda, rekli su izvori za CNN, a administracija je izradila planove da ih brzo isporuči Ukrajini ukoliko Tramp izda naređenje. Tramp je takođe poslednjih nedelja postao toliko frustriran Putinovom nevoljnošću da ozbiljno razmotri mirovne pregovore da je prošle nedelje odobrio nove američke sankcije ruskim naftnim kompanijama i otkazao planirani sastanak sa Putinom u Budimpešti kako bi razgovarali o Ukrajini.

Iako Pentagon nema zabrinutosti zbog zaliha, američki vojni zvaničnici se i dalje bore sa tim kako bi Ukrajina trenirala i raspoređivala rakete. Još uvek postoji nekoliko operativnih pitanja koja bi trebalo rešiti da bi Ukrajina mogla efikasno da koristi rakete, dodali su izvori.

Jedno otvoreno pitanje je kako bi Ukrajina ispalila rakete ako bi ih SAD obezbedile. Tomahavci se najčešće lansiraju sa površinskih brodova ili podmornica, ali je ukrajinska mornarica ozbiljno iscrpljena , tako da bi rakete verovatno morale biti lansirane sa kopna. Marinski korpus i vojska su razvili kopnene lansirne sisteme koji bi mogli biti obezbeđeni Ukrajini.

Zelenski željno iščekuje rakete dugog dometa

Ali čak i ako SAD ne bi želele da obezbede lansirne sisteme, evropski zvaničnici veruju da bi Ukrajina mogla da pronađe zaobilazno rešenje. Jedan zvaničnik je istakao da su ukrajinski inženjeri uspeli da razviju zaobilazno rešenje za korišćenje raketa „Storm Šedou“ koje je obezbedila Velika Britanija, a koje su prvobitno bile dizajnirane za upotrebu od strane modernih NATO aviona i morale su biti integrisane u zastarelu ukrajinsku flotu borbenih aviona iz sovjetskog doba.

U objavi na X ranije ove nedelje, Zelenski je rekao da se Ukrajina nada da će proširiti svoje dugometne kapacitete do kraja ove godine kako bi se rat mogao završiti „pod poštenim uslovima“ za zemlju.

- Globalne sankcije i naša preciznost praktično se sinhronizuju kako bi se ovaj rat okončao pod uslovima koji su pošteni za Ukrajinu. Svi ciljevi dubokih udara moraju biti u potpunosti ostvareni do kraja godine, uključujući i proširenje našeg dugog dometa - napisao je tada Zelenski.

Podsetimo, Tramp je ranije ovog meseca demantovao tvrdnje Wall Street Journala o američkom odobrenju da se Ukrajini dopusti korištenje raketa dugog dometa duboko u Rusiji.

"Priča Wall Street Journala o američkom odobrenju da se Ukrajini dopusti korištenje raketa dugog dometa duboko u Rusiji je LAŽNA VEST! SAD nemaju nikakve veze s tim raketama, odakle god dolaze, niti s onim što Ukrajina radi s njima!", napisao je Tramp na mreži "Truth social".

Autor: Iva Besarabić