OTAC IZ PAKLA UBIO SVOJE DETE NA NOĆ VEŠTICA: Dao mu je slatkiš sa kalijum cijanidom, razlog ledi krv u žilama

Ronald Klark O'Brajan, poznat i kao Čovek koji je ubio Noć veštica, bio je optičar i đakon koji je ubio svog sina otrovanim Piksi Stiks bombonama u tokom praznika Noć veštica.

Deljenje slatkiša deci na Noć veštica, 31. oktobra, je dugogodišnja tradicija u mnogim zemljama. Međutim, za osmogodišnjeg Timotija O'Brajana iz Teksasa, SAD, to je bio dan nezamislivog užasa, piše Dejli star.

Timoti je tragično izgubio život na Noć veštica nakon što je pojeo bombonu sa smrtonosnim kalijum cijanidom. Osoba odgovorna za ovaj užasan čin je dečakoc otac, Ronald Klark O'Brajan.

Poznat kao „Čovek koji je ubio Noć veštica“, Ronald O'Brajan je bio optičar po zanimanju, a služio je i kao đakon u lokalnoj crkvi. Njegov monstruozni čin je zauvek promenio percepciju Noći veštica, pretvarajući svečanu priliku u nešto duboko jezivo, piše Mirror US.

Na noć Noći veštica 1974. godine, Ronald je svoje dvoje dece, Timotija i Elizabet, poveo na zabavu u komšiluku u Pasadeni. Pridružio im se porodični prijatelj i komšija, Džim Bejts, zajedno sa svoje dvoje dece.

Tokom večeri, kucali su na nekoliko vrata. Kada jedna kuća nije otvorila, nestrpljiva deca su odjurila do druge, ostavljajući Ronalda.

Na kraju sustigavši grupu, Ronald je svakom od četvoro dece - svojoj i komšijinoj - predao po jedan slatkiš na kraju večeri.

Krajevi njihovih kutija nalik navodno su bili ponovo zapečaćeni spajalicama nakon otvaranja. Ronald je tvrdio da je dobio popularni iz jedne mračne kuće.



Takođe je tvrdio da je dao peti slatkiš desetogodišnjem dečaku iz svoje crkve koga je prepoznao.

Te noći, pre nego što je otišao na spavanje, Timoti je tražio neke od svojih slatkiša. Prema Ronaldu, njegov sin se odlučio za taj iz njegovog večernjeg ulova.

Dok se Timoti mučio da izvadi praškastu bombonu, njegov otac mu je navodno pomogao da rastrese prah i uživa u slatkom užitku.

Nakon što je probao slatkiš i požalio se da je gorak, Ronald je ponudio sinu malo soka da ispere neprijatan ukus. Gotovo trenutno, Timoti je počeo da se žali na bolove u stomaku, povraćajući i dobijajući grčeve.

Njegov otac je kasnije ispričao kako je ljuljao sina dok je Timoti povraćao i klonuo u njegovom naručju. Osmogodišnjak je tragično preminuo na putu do bolnice manje od sat vremena nakon što je pojeo otrovnu bombonu.



Iako policija u početku nije sumnjala da je Ronald počinio bilo kakav zločin, Timotijeva obdukcija je otkrila da su bombone koje je pojeo bile zatrovane smrtonosnom dozom - dovoljnom da ubije dve odrasle osobe - snažnog otrova kalijum cijanida.

Četiri od pet Piksi Stiksa koje je Ronald podelio deci su pronađene i, srećom, nijedno drugo dete nije konzumiralo smrtonosnu bombonu.

Preostale četiri Piksi Stiksa su očigledno sadržale dovoljno cijanida da ubiju tri ili četiri odrasle osobe, prema rečima patologa koji je pregledao zaražene slatkiše.

Ronald je prvobitno rekao policiji da ne može da se seti sa kojeg imanja je nabavio te slatkiše, što su policajci smatrali sumnjivim s obzirom na to da su odrasli posetili samo neke kuće u tom području zbog vlažnog vremena.

Nakon dublje istrage, vlasti su otkrile da nijedna od kuća nije delila tu vrstu slatkiša kao poslastice te Noći veštica.



Ronald je kasnije tvrdio da je nabavio slatkiše iz kuće koja nije reagovala na kucanje, tvrdeći da mu je „dlakava“ osoba dodala slatkiše, a da nije upalila svetla u kući, već je samo malo otvorila vrata tako da je samo bacio pogled na ruku te osobe.

Kuća je pripadala Kortni Melvin zaposlenoj na aerodromu.

Kortni je obavestila vlasti da se nije vratila kući sa smene do 23 časa na Noć veštica - detalj koji je potvrdilo preko 200 njenih kolega.

Jezivi motiv iza stravičnog zločina

Ronald se navodno davio u dugovima od preko 100.000 dolara i imao je dve polise životnog osiguranja vredne po 30.000 dolara za Timotija i Elizabet.

Tužioci su verovali da je Ronald skovao plan da ubije i svoju decu i decu Bejtsovih kako bi zločin izgledao slučajno.



Ronald je uhapšen zbog ubistva svog sina 5. novembra 1974. godine, što je izazvalo šok u njegovoj crkvenoj zajednici i komšiluku. Incident je ostavio meštane prestravljene Noći veštica, strahujući da bi slatkiši mogli biti pomešani sa otrovom.

Poznato kao Čovek od slatkiša, Ronaldovo suđenje kao Čoveku koji je ubio Noć veštica privuklo je nacionalnu pažnju.

3. juna 1975. godine, porota okruga Haris proglasila je Ronalda O'Brajana krivim za ubistvo i osudila ga na smrt. Čovek koji je počinio nezamisliv čin ubistva svog sina na Noć veštica pogubljen je 31. marta 1984. godine.

Autor: D.Bošković