DRAMA U BELGIJI: Dronovi primećeni iznad vojne baze u kojoj je američko nuklearno oružje

Iznad belgijskog vojnog aerodroma Klajne Brogel danas je primećeno nekoliko dronova, koji su nestali dok je policija stigla na lice mesta, prenosi flamanski novinski sajt VRT njuz.

Klajne Brogel je vazduhoplovna baza u istočnoj Belgiji, koja se nalazi oko deset kilometara od holandske granice, u kojoj je stacionirano američko nuklearno oružje.

Da su dronovi uočeni iznad vojne baze potvrdio je i belgijski ministar odbrane Teo Franken.

"Letenje dronovima iznad vojnih prostorija je strogo zabranjeno. Ministarstvo odbrane mora učiniti sve što je u njegovoj moći da obori ove dronove", kazao je Franken u objavi na platformi X.

Ministar je rekao da je Ministarstvo odbrane u saradnji sa lokalnom policijom analizirati pretnju, kako bi piloti dronova bili pronađeni i uhapšeni.

Dronovi su takođe navodno bili viđeni sinoć u belgijskom vojnom domenu Leopoldsburg, 20 kilometara od Klajne Brogela.

