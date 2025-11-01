Haos u Italiji: Policija intervenisala zbog masovne žurke u napuštenoj hali Bugatija

Italijanska policija identifikovala je 300 osoba, a jednu uhapsila nakon žurke koja je povodom praznika Noć veštica organizovana sinoć u napuštenoj hali kompanije Bugati.

Zbog žurke, koja je počela u 2 ujutru i okupila oko 5.000 mladih, intervenisali su policija, karabinjeri i vatrogasne ekipe, prenosi TV Rai.

Učesnici su upali u napušteno skladište fabrike koje je otvoreno 1990. godine radi proizvodnje legendarnog modela EB110.

Unutra su instalirani snažni zvučni sistemi, a pristupni putevi su satima bili blokirani zbog saobraćajnih gužvi.

Rejv parti organizovana je tri godine nakon što je slična žurka okupila preko 3.000 mladih iz čitave Evrope na periferiji Modene, takođe u napuštenoj fabrici.

Tada je, reagujući na zabavu nazvanu “Witchtek 2K22”, vlada premijerke Đorđe Meloni donela dekret protiv organizovanja žurki i zauzimanja javnih prostora, pri čemu su kao opasni ocenjeni skupovi od preko 50 ljudi, podsetila je TV RAI.

Najnovija žurka ponovo je pokrenula javnu debatu o upravljanju napuštenim objektima.

Autor: Marija Radić