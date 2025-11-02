Tramp zapretio vojnom intervencijom: 'Ako Nigerija ne zaštiti hrišćane, mi ćemo pucati!'

Predsednik SAD Donald Tramp optužio je nigerijsku vladu za zločine nad hrišćanima i zapretio vojnom intervencijom ako se nasilje ne zaustavi. U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je poručio da će SAD obustaviti svu pomoć Nigeriji i da je moguće da će ući u zemlju „pucajući iz oružja“, kako bi uništile islamske teroriste odgovorne za masakr.

Tramp je naložio Ministarstvu odbrane da se pripremi za akciju, navodeći da će napad biti „brz, svirep i slatko osvetnički“. Ubrzo nakon toga, američki ministar odbrane Pit Hegset potvrdio je da se Pentagon sprema za moguću operaciju, dodajući da „ubijanje nevinih hrišćana mora odmah da prestane“.

Ova oštra reakcija usledila je nakon što je predsednik Nigerije Bola Ahmed Tinubu odbacio Trampove optužbe, tvrdeći da Nigerija garantuje verske slobode i da ne podstiče progon. Tinubu je izjavio da karakterizacija Nigerije kao netolerantne zemlje ne odražava stvarnost.

Tramp je ranije Nigeriju označio kao „zemlju od posebne zabrinutosti“ zbog navodnog neuspeha da obuzda nasilje nad hrišćanima, a njegov stav podržao je i senator Ted Kruz, koji je pozvao Kongres da reaguje.

Nigerija, sa 220 miliona stanovnika, gotovo je podjednako podeljena između hrišćana i muslimana, ali se godinama suočava sa ekstremističkim napadima, posebno od strane grupe Boko Haram i drugih islamističkih militanata.

Autor: Dalibor Stankov