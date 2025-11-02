'LIKVIDIRANA TRI MUŠKARCA, NASTAVIĆEMO DA IH PRATIMO, LOVIMO I UBIJAMO' Uništen još jedan brod na Karibima, objavljen SNIMAK potapanja! (VIDEO)

Američka vojska je uništila još jedan narko-brod na Karibima i tom prilikom su ubijena tri muškarca, saopštio je ministar rata SAD, Pit Hegset.

Američka vojska izvela je još jedan smrtonosni napad na brod navodno natovaren drogom u Karipskom moru, saopštio je šef Pentagona Pit Hegset.

- Tri muškarca su ubijena u napadu - napisao je Hegset u objavi na "Iksu", dodajući da se napad dogodio u međunarodnim vodama i da niko od američkog vojnog osoblja nije povređen.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) 02. новембар 2025.

Hegset se pozvao na neodređene obaveštajne nalaze kako bi opravdao napad, navodeći da je brod "prolazio poznatom rutom za trgovinu narkoticima i prevozio narkotike". Nije precizirao gde se na Karibima brod nalazio kada je napadnut.

U napadima do sada poginule 64 osobe

- Ovi narkoteroristi donose drogu na naše obale kako bi otrovali Amerikance kod kuće i neće uspeti. Ministarstvo će se prema njima odnositi tačno onako kako smo se odnosili prema Al Kaidi. Nastavićemo da ih pratimo, mapiramo, lovimo i ubijamo - najavio je.

Američki predsednik Donald Tramp više je puta obećao oštre mere protiv narkokartela.



Subotnji napad označava 15. javno poznati američki vojni napad na navodne brodove za krijumčarenje droge otkako je Trampova administracija započela operacije početkom septembra.

U napadima, koji su izvedeni na Karibima i Tihom okeanu, poginule su ukupno 64 osobe.

