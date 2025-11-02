Ceo svet priča o OVOM MONSTRUMU: Tik-Tok kasapin lično ubio 2.000 ljudi!

Brigadni general El-Fateh Abdulah Idris, poznatiji kao Abu Lulu, glavni je krivac za jezive masakre koji se svakodnevno odvijaju u Sudanu.

U pesku sedi najmanje deset muškaraca. Čovek sa kovrdžavom kosom do ramena stoji ispred njih, sa oružjem u rukama. Ostali naoružani ljudi stoje pored njega; neki od sedećih muškaraca podižu ruke kao da se predaju. Ipak, to im neće pomoći. Čovek sa kovrdžavom kosom, Abu Lulu, izrešetao ih je sve.

To je samo jedna od bezbroj užasnih scena koje se trenutno svakodnevno odvijaju u Sudanu. Hiljade nearapskih, crnoafričkih plemena su žrtve ubilačke milicije RSF (Snage za brzu podršku), koja vodi ogorčenu bitku protiv trenutne prelazne vlade.

Posebno je jeziva činjenica da pripadnici ove milicije bestidno snimaju svoje zločine i ponosno ih objavljuju na TikToku.

Abu Lulu se hvali da je kasapin koji je, prema sopstvenim izjavama, lično odgovoran za pokolj više od 2.000 ljudi.

Pucnjave prikazane na videu navodno su se dogodile u gradu al-Fašer na jugozapadu zemlje. Nakon 18-mesečne opsade, milicija RSF-a je zauzela grad i samo u porodilištu poklala najmanje 460 civila. Majke, bebe...

Neke od uznemirujućih snimaka likvidacija koje je Abu Lulu počinio u Sudanu možete pogledati klikom na link.

Postoje izveštaji o masovnim pogubljenjima, masovnim ubistvima, silovanjima, napadima na humanitarne radnike, pljačkama, otmicama i prisilnim raseljavanjima, rekao je portparol UN Seif Magango.

On i njegova kancelarija dobili su šokantne video snimke i slike. Bezbroj sličnih slika kruži i društvenim mrežama, posebno TikTok.

Leševi i "reke" krvi vidljivi su i na satelitskim snimcima. Ogromne lokve i ljudski obrisi su jasno prepoznatljivi. Istraživači iz Laboratorije za humanitarna istraživanja (HRL) objavili su slike na kojima se vidi pesak obojen u crveno. Sve ukazuje na masovna pogubljenja i masakre.

Od pada El-Fašera, grad je odsečen od svih komunikacija, ali preživeli koji su stigli do obližnjeg grada Tavila progovorili su o masovnim ubistvima, deci ubijenoj pred roditeljima i civilima pretučenim i pljačkanim dok su bežali.

Nakon što su borbe izbile u Kartumu u aprilu 2023. godine, one su se brzo proširile. Procenjuje se da je do sada ubijeno najmanje 150.000 ljudi, uključujući mnoge civile.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 65.000 ljudi napustilo je Al-Fašir, dok desetine hiljada još uvek ostaju zarobljene. Pre završnog napada RSF-a, u gradu je živelo oko 260.000 stanovnika.

Zauzimanjem Al-Fašira, RSF je preuzeo kontrolu nad svih pet glavnih gradova pokrajina u Darfuru, čime je Sudan faktički podeljen duž istočno-zapadne linije - sa vojskom koja i dalje drži sever, istok i centralni deo zemlje.

Autor: S.M.