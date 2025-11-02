AKTUELNO

Svet

Alon Ohel uspešno operisan u Izraelu! Urađena mu složena operacija oka

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ariel Schalit, Kosovo-online.com/Privatna arhiva ||

Srpski državljanin Alon Ohel, koji je bio u Hamsovom zatočeništvu od 7. oktobra 2023. godine i koji je nedavno oslobođen, uspešno je operisan u izraelskom gradu Petah Tikva.

Kako je saopšteno iz bolnice u kojoj se Ohel lečio, srpsko-izraelski državljanin je imao uspešnu operaciju oka i ortopedsku operaciju tokom koje mu je iz ramena izvađen šrapnel, preneo je izraleski portal Ynet.

Kako je navedeno, složena operacija oka izvedena je radi rekonstrukcije očne strukture i poboljšanja vida, koji se pogoršao tokom dužeg perioda zatočeništva u teškim uslovima, i bez adekvatne medicinske nege.

Direktorka oftalmološkog odeljenja bolnice, Irit Bahar, izjavila je da je reč o "kompleksnoj i neuobičajenoj operaciji oka koja je trebalo da bude obavljena pre dve godine".

"Uklonili smo nekoliko šrapnela i ugradili veštačko sočivo. Operacija je protekla uspešno, a u narednim danima znaćemo stepen poboljšanja vida", navela je Bahar.

Ohela, koji ima i srpsko državljanstvo, je 7. oktobra 2023. godine kidnapovala grupa Hamas sa muzičkog festivala u Gazi, gde je proveo dve godine u zatočeništvu.

Oslobođen je 13. oktobra zajedno sa još 19 talaca, u sklopu primirja koje je stupilo na snagu tokom sukoba.

Autor: jovana Nerić

#Alon Ohel

#Izrael

#OKO

#Operacija

POVEZANE VESTI

Svet

Alon Ohel pušten iz bolnice: Poslao mnogo jaku poruku svetu!

Politika

'MOLIM VAS, OSLOBODITE ALONA' Ministar Đurić upitio apel za puštanje na slobodu otetog Srbina: NJEGOVO STANJE JE DRAMATIČNO LOŠE

Društvo

Oglasio se Alon Ohel: Državljanin Srbije helikopterom prevezen u bolnicu, a u rukama drži ovo (FOTO)

Društvo

Majka Alona Ohela otkrila šta je njen sin uradio po dolasku u bolničku sobu: Bio je šokiran kada je video...

Politika

OGLASIO SE ALON OHEL: Srpski državljanin poslao snažnu poruku nakon izlaska na slobodu

Društvo

OSLOBOĐEN ALON OHEL, DRŽAVLJANIN SRBIJE! Sedam talaca predato Crvenom krstu, među njima i Alon!